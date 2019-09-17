【東京拉麵展2019】3個貼士食盡36間日本最Top拉麵　吃貨必去！

「東京拉麵展2019」將於10月24日至11月4日在東京駒澤奧林匹克公園舉行，整個活動共有36間拉麵店，分兩段時間參展，全都是日本各地區最Top的拉麵。 想親身去會場體驗濃濃的豬骨湯味，即睇以下3大貼士。

每年共有36間拉麵店參加． （@Tokyo Ramen Show官網）

【貼士1】Fans必先預購拉麵劵

如果純粹湊熱鬧，入場是免費的。不過真心去食拉麵就要注意，因為每間麵檔只接受「拉麵券」，而「拉麵券」可以在會場當日購買，餐券設計成1至6碗不同的數量，而活動內的拉麵均一售價每碗864円。

又或者在日本7-11優先預購拉麵劵，現在已可選購「1碗份量」及「10碗份量」2種套票。記者建議一次過買10碗份量，一來比逐碗買每碗便宜14円，二來這是一個先到先得的比賽，一旦想吃的拉麵售罄，就算持券也沒用，快人一步何其重要呢！

日本7-11官網已經可以預購拉麵券（@日本7-11官網）

【貼士2】會場必食拉麵？

拉麵展雲集了日本各區最Top的拉麵店，不過識得食，就一定食會場限定的「合作拉麵」。去年由「蒙古タンメン中本」與「博多一風堂」聯手推出的「合作拉麵」，就吸引大條長龍。

雖然香港的「一風堂」拉麵味道令人不敢恭維，但在日本的確頗有水準，加上「蒙古タンメン中本」一直都是超級人氣拉麵店，其辣湯底極出名，不能不試。至於今年的「合作拉麵」官方暫時還未公佈，很期待呢！

不要像五郎一樣做孤獨的美食家，會吃不消。（《孤獨的美食家》劇照）

【貼士3】預留空肚食盡18碗拉麵

東京拉麵展分兩階段（10月24日至29日、10月30日至11月4日），每次只有18間拉麵參展，換言之，同一日內最多都只能吃到18碗不同麵店的拉麵。此外，參展麵展多數以「元祖」及「濃郁」作為賣點，3塊秘製叉燒加1隻糖心蛋是最基本的份量，一個人要挑戰18碗並不容易。所以除了空肚入場外，最好結伴同行，開心Share，就可以試更多不同麵店！

↓↓↓ 點擊圖片看歷年參展拉麵 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2