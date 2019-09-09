【東京住宿】2019東京精品酒店TOP 6　近地鐵站　最平$720一晚

東京酒店的空間普遍都非常狹窄，很多時在外面跑了一日的行程，拿著滿手戰利品回到住處時，來回移動或收拾行李多少都有些不便。對日本的酒店瞭如指掌的酒店評論家瀧澤信秋以住客的角度發表了多篇評論，在日本人之間很有公信力。最近，他推薦了6間東京的精品酒店，不僅設計時尚，更鄰近地鐵站，大家下次到東京旅行時不妨參考一下！

（文章內提及的價格以發稿日期為準）

【No.6】Hotel The Glanz 麻布十番

酒店位於高級住宅區麻布十番，氣氛悠閒，更有很多美食餐廳，例如鰓呼吸居酒屋、麻布永坂更科本店的蕎麥麵、日本歌手ARASHI大野智推介的蝦頭湯拉麵。

酒店其中一種房型設有按摩浴缸，就算最便宜的房型浴缸前面亦設有電視機，可以一邊浸浴一邊放鬆。

Hotel The Glanz 麻布十番 地址：東京都港区麻布十番2-21-3 交通：東京地下鐵的南北線或都營地下鐵大江戶線麻布十番站4號出口步行約1分鐘 入住時間14:00 退房時間11:00 價錢：$1300/晚起一間房

【No.5】Hotel Coco Grand Ueno Shinobazu

酒店位於上野恩賜公園旁，鄰近上野站、御徒町站等地鐵站，位置便利，更可步行到阿美橫町，只需約5分鐘，非常方便。

酒店的設備十分完善，有大浴場、岩盤浴等放鬆身心的SPA設施，洗掉白天遊玩的疲勞。另外，酒店更可代為簽收包裹，方便遊客盡情購物。

HOTEL COCO GRAND 上野不忍 地址：東京都台東区上野2-12-14 交通：JR上野站步行約4分鐘 入住時間14:00 退房時間11:00 價錢：$940/晚起一間房

【No.4】Hotel Glanz CASCATA

酒店位於六本木鬧區，附近有居酒屋、燒肉店、串燒店等餐廳，夜晚想吃宵夜也不怕沒有選擇。聖誕節時更可步行至著名的燈飾勝地六本木櫸坂通，欣賞絕美夢幻銀色步道！酒店其中一個房型更有一個小型按摩浴池，可洗去一天行程的疲勞。

Hotel Glanz CASCATA 地址：東京都港區西麻布1-3-2 交通：東京地下鐵日比谷線六本木站2號出口步行約5分鐘 入住時間14:00 退房時間11:00 價錢：$810/晚起一間房

【No.3】Hotel Leon Meguro

酒店鄰近東日本旅客鐵道、東京急行電鐵、東京地下鐵、東京都交通局4條地鐵線的交匯站——目黑站，到澀谷等旅遊熱點都非常方便。在4月的櫻花季節，更可以徒步走到中目黑，到目黑川欣賞著名櫻花美景。

酒店有眾多房型，當中最特別的是有露天浴池的房間，如果想在旅行途中放鬆一下，享受悠閒，不妨犒賞一下自己。

Hotel Leon Meguro 地址：東京都目黑區目黑1-3-14 交通：東京地下鐵目黑站步行約5分鐘 入住時間14:00 – 23:00 退房時間12:00 價錢：$1020/晚起一間房

【No.2】ONE@Tokyo

位於晴空塔附近的ONE@Tokyo由日本知名建築師隈研吾設計，門口一條條的木頭不規則地交錯著，充滿設計感。

每個房間會提供一部Handy手機，可以免費無限上網和通話，甚至可以免費打電話回香港。有網民提醒，面對街道的房間可以看到晴空塔，如果想在房間欣賞夜景，訂房時記得加上備註。

ONE@Tokyo 地址：東京都墨田區押上1-19-3 交通：東武晴空塔線押上（晴空塔前）站晴空塔出口步行約3分鐘 入住時間15:00 退房時間11:00 價錢：$720/晚起一間房

【No.1】Moxy Tokyo Kinshicho

這間精品酒店是萬豪酒店集團旗下的新品牌，主打年輕、時尚路線。酒店於2017年尾開業，內部裝修以時尚工業風為主要風格，十分具設計感，更設有24小時咖啡店和酒吧，深夜想小酌一杯也絕無問題！

酒店位於錦糸町，地理位置便利，附近有很多特色咖啡店和小店，到淺草、東京晴空塔等旅遊勝地都非常方便。