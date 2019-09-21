【國際車牌懶人包】離港自駕遊必睇！一文睇清申請所需文件步驟

近年不少香港人旅行時，均選擇以自駕遊的方式進行。事前必須申請國際駕駛許可證（俗稱國際車牌）。哪在申請國際車牌時，有何資格要求呢？過程又如何？MoneySmart即為大家講解！

申請者需持正式駕駛執照

只要持有香港身份證及有效或逾期不超過3年的香港正式駕駛執照，即可申請。換言之，「P牌」人士未能申請國際車牌，須等待一年時間轉為正式駕駛執照後，才可申請。

申請國際車牌前，須準備以下文件：（按圖放大）▼▼

可將支票文件寄牌照處申請

申請人如使用郵寄方式，可將申請文件連同抬頭為「香港特別行政區政府」的劃線支票或銀行本票，郵寄至東九龍郵政信箱68115號，運輸署觀塘牌照事務處。特別提提大家，須在支票或銀行本票背面寫上姓名、身分證首4個字及日間聯絡電話。當局收到申請後，會於10個工作天內，將成功申請的國際車牌以掛號信寄出。

全港運輸署牌照事務處地址： 1. 香港金鐘道95號統一中心3樓 2. 九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署2樓 3. 九龍觀塘鯉魚門道12號東九龍政府合署5樓 4. 新界沙田上禾輋路1號沙田政府合署2樓

大家亦可親身或委託代理人到任何一間運輸署牌照事務處辦理申請，以現金、EPS或劃線支票方式繳交申請費HK$80。最好的方法，就是善用運輸署網上預約服務，預約指定時間辦理國際車牌，節省時間。

國際駕駛許可證持有人可於簽訂公約的國家或地區內駕駛，當中包括港人旅遊熱門地如日本、韓國、泰國、美國、澳洲等等。不過，運輸署提醒，各公約國家或地區對國際車牌的政策或會有所更改或不同，因此建議申請前，大家先向有關地方在港領事館或辦事處查詢詳情。

國際駕駛許可證持有人可於簽訂公約的國家或地區內駕駛，當中包括港人旅遊熱門地如日本、韓國、泰國、美國、澳洲等等。（Hannah Sutherland/Unsplash）

國際車牌有效期為1年

國際車牌有效期為1年，限期內可多次使用，有效期屆滿後須重新申請。

在外地駕駛，除需持有合法國際車牌外，大部分國家均需駕駛者購買第三者責任保險，以保障當地道路使用者。

雖然租車時大多已經包括基本的第三者保險，不過租車公司所提供的汽車保險一般包含自負額（俗稱墊底費），意指若不幸發生意外，投保人須自行承擔的賠償費用。

這個時候事先購買旅遊保險便非常重要，不少旅遊保險均設有租車自負額保障，為投保人賠償相關的自負額，為大家慳得更多。MoneySmart比較市面上8間旅遊保險公司，發現旅遊保險自駕遊保障最高賠償額由HK$3,000至HK$10,000不等，不過亦須提醒大家，投保前亦應先留意條款中的保障範圍及不保事項，以確保得到最全面保障。

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