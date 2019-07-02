【沖繩自駕遊】超詳細4至9天行程懶人包　人氣隱世景點一次網羅！

到沖繩旅遊，其實很推薦自駕，不僅時間彈性，連行程都可以照自己的步調安排，還可以到更多景點，相較於等巴士，還會比較省時間，在沖繩租車非常方便，價格便宜、油錢也不會太貴，本期小編就幫大家規劃好沖繩自駕路線，完全幫你安排好，一起來看看吧！

經典行程 4天3夜

▶Day1：下飛機➝ Ashibinaa Outlet Mall ➝ 美國村 ▶Day2：琉球村➝殘波岬燈塔➝御果子御殿(伴手禮) ➝古宇利大橋➝ AEON BIG Express ▶Day3：美麗海水族館➝國際通➝鹽屋 ▶Day4：玉泉洞➝王國村➝金城町石疊道➝首里城

美國村

美國村位於北谷町美濱，是沖繩相當知名的娛樂購物區，原為美軍基地（射擊場遺址）歸還後和沿海的填海地所構成的新興開發地區，這裏有商業區、海灘及遊艇港、田徑場及室內運動場、棒球場、網球場、附設泳池的大型運動公園等完善的設施，有購物中心AEON及各式各樣的店舖進駐，還有漂亮的摩天輪跟咖啡廳，晚上還可以欣賞日落呢！

殘波岬燈塔

殘波岬是沖繩著名的景點，這裏擁有超過兩公里的斷崖懸壁，不僅可以欣賞海浪拍打岩石的美景，傍晚時分還可以看見浪漫的日落，這裏更是當地釣客的秘密海釣天堂，雖然距離市中心有小段距離，但絕對是值得一訪的絕美景點。

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首里金城町石疊道

首里金城町石疊道是沖繩指定史蹟，也是日本百選道路之一，石疊道是以琉球石灰岩鋪成的石板路，沿途的石牆也是以沖繩獨特的「相方積」方式推積而成，在這裡可以看到紅瓦房、大紅木，不難看出首里古都歲月的痕跡，在沖繩租車旅遊就來這裏走走吧！

親水、散步行程 4天3夜

▶DAY1:下飛機→玉泉洞→國際通 ▶DAY2: 青之洞窟浮潛→琉球村→美國村 ▶DAY3: 今歸仁城跡→古宇利島→沖繩美麗海水族館 ▶DAY4: 萬座毛→回家

青之洞窟浮潛

沖繩最讓人醉心的是那碧藍的大海，用肉眼就能感受海水湛藍清澈的美麗，當然也很適合浮潛，慶良間群島更是世界上所有潛水家所憧憬的景點，島的青之洞窟非常受到浮潛初學者們的喜愛，有機會一定要來體驗看看！

今歸仁城跡

到沖繩放空、散步還可以到位於沖繩北部的今歸仁城跡，這是沖繩最大的世界遺產之一，也是沖繩最古老的城跡之一。不僅可以欣賞壯觀的遺跡，還可以遠眺遼闊的大海，讓人感覺相當放鬆呢！到沖繩租車旅遊就把今歸仁城跡排進行程吧！

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盡情玩耍 5天4夜

▶DAY1:下飛機→瀨長島→那霸泊港漁市場泊いゆまち ▶DAY2: 沖繩美麗海水族館→今歸仁城跡→長浜海灘→古宇利島 ▶DAY3: 海中展望台→殘波岬→沖繩永旺夢樂城來客夢 ▶DAY4: 波上宮神社→奧武島→玉泉洞國王村→沖繩平價精品購物城ASHIBINAA→國際通 ▶DAY5: 首里城→八重瀨公園→系滿遊食來魚市場→瀨長島

點撃圖片看5天4夜沖繩遊行程詳盡介紹▼▼

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悠閒旅遊8天7夜 / 9天8夜的行程安排

▶DAY1:系滿遊食來魚市場→沖繩文化王國→AEON Rycom店 ▶DAY2:名護城遺跡→岸本食堂→今歸仁城遺跡→ 古宇利島→ AEON 名護店→燒肉石苑 名護店 ▶DAY3:部瀨名海中公園→百年古店 大家→美麗海水族館→備瀨福木並木隧道 ▶DAY4:真榮田岬→浜屋拉麵→美國村→暖暮拉麵 ▶DAY5: 萬座毛→グルメ迴轉壽司→國際通→牧志公設市場 ▶DAY6:邊戶岬→大石林山→比地瀑布→残波岬→しまぶた屋 （島豚屋） ▶DAY7:海中道路平安座島→宮城島→伊計島→浜比嘉島→港川外人住宅 oHacorte→漫画倉庫→國際通→屋台村 ▶DAY8:具志川城跡→喜屋武岬→齋場御嶽通→Green Note 美術社→首里城→瀨長島

點撃圖片看8天7夜 / 9天8夜沖繩遊的詳盡介紹▼▼

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希望本篇介紹的路線能對大家往後安排沖繩租車旅遊能有所幫助，也可以根據自己喜好做更改，希望可以大家盡情體驗沖繩的熱情與陽光，小編預祝大家旅途愉快囉～

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【沖繩自駕怎麼玩】幫你安排好！沖繩自駕路線攻略】