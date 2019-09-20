【遊日韓台注意】颱風塔巴料吹襲日韓　韓國濟州日本九州影響最大

即將去日韓的朋友注意！因為又有颱風吹襲日本和韓國了。熱帶風暴塔巴正逐漸增強，預計在9月22及23日吹向日本、韓國，並在未來一兩天橫過琉球群島及東海一帶。其環流將在今明兩日為台灣北部及東部帶來暴雨。

熱帶風暴塔巴昨日（19日）形成，據香港天文台預測路徑，塔巴將在未來幾日吹向日本與韓國，而它的環流將在今、明兩日對台灣造成影響，將要遊台、日、韓的旅客就要留意了。

台灣東部北部有暴雨

9月20日上午10時，塔巴集結在沖繩島之西南偏南約360公里，香港天文台預料向西北移動，時速約10公里，並逐漸增強。根據台灣中央氣象局預報，塔巴會在今晚8時左右增強為強烈颱風。受塔巴外圍環流的影響，台灣北部、東部今日下午起至明日會下大雨或暴雨，而台北市、新北市、桃園、宜蘭地區及新竹山區預計有局部大雨發生。

根據台灣中央氣象局預報，塔巴外圍環流將影響台灣北部及東部。（台灣中央氣象局圖片）

根據本港天文台的預報，塔巴9月21日早上8時將集結在沖繩島西面，並增強至強烈熱帶風暴，時速約105公里。塔巴的環流料在未來數日影響全南韓，及日本九州以北一帶。在22日早上8時至23日早上8時，塔巴將最接近日本和韓國。

韓國氣象廳預料，韓國濟州島將首當其衝，濟州西歸浦預計在22日早上9時將有時速約220公里的強風。當晚9時，塔巴將經過釜山，並繼續向東北移動，中心風勢逐漸變弱。韓國氣象廳預料塔巴將位濟州島及韓國南部地區帶來強風暴雨，遊客們必須注意，遠離海邊及盡量留在室內或安全的地方。