【遊日韓注意】熱帶風暴塔巴料撲沖繩　再襲釜山　港吹北風勁乾燥

乾燥氣候令人感受到秋天的氣息，但本港受到一股乾燥大陸氣流影響，未見秋涼，只有酷熱的天氣。天文台預測，受到一股北風影響，周末濕度低見35%，且日夜溫差較大，明日（21日）最高溫達攝氏32度，但入夜有機會跌至25度。 此外，天文台預測熱帶風暴塔巴明日將增強成強烈熱帶風暴，料明日掠過日本沖繩南部，再移向朝鮮半島南部釜山至日本九州一帶，計劃遊日韓的市民屆時要留意天氣狀況。

熱帶風暴塔巴料明日升級成強烈熱帶風暴。（天文台網站截圖）

酷熱天氣警告現正生效，本港今日最高溫達33度，日間酷熱兼乾燥，在正午時分部分地區的溫度上升至31度或以上，而相對濕度則下降至約40%。此外，熱帶風暴塔巴形成，在正午12時，熱帶風暴塔巴集結在沖繩島之西南偏南約350公里，預料向西北移動，時速約10公里，移向琉球群島，並逐漸增強。天文台預料塔巴明日升級成強烈熱帶風暴，但不會進入本港800公里範圍，其後將橫過琉球群島及東海，移向朝鮮半島至日本九州一帶，下周一或減弱成溫帶氣旋。

周末本港迎來天晴、日間非常乾燥的天氣，最低相對濕度跌至35%。天文台表示，一股乾燥的大陸氣流會在未來兩三日為華南帶來晴朗的天氣，日夜溫差較大，預測明日最高溫達32度，最低溫只有25度，料一日間溫差達7度。

天文台預料一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸，在二十四節氣「秋分」當日，仍然大致天晴，日間乾燥，晚上有微雨，最低溫降至24度，其後數天仍維持部分時間有陽光，至下周末開始有一兩陣驟雨，氣溫介乎25至31度。