【大阪美食】嚴選3款大阪梅田600円日式丼飯　必試海鮮丼飯

要數香港人最常去的日本地區，除了東京之外，一定非大阪莫屬。梅田一向是美食的一級展區，美味多不勝數。《香港01》旅遊頻道記者為大家精選了3款CP值高的日式丼飯，價錢全部600円以內，非常抵食。

【1】立ち喰い魚ふじ屋 海鮮丼飯

餐廳位於阪神梅田本店的「立食Food Court」Snack Park，由於是由水產公司經營的海鮮料理店，因此價格非常親民，是Snack Park最具人氣的店家之一。

當中最受歡迎的就是只當天下午3時的限量海鮮丼飯，裏面的海鮮會根據每天採購的種類而有所不同，有吞拿魚、鯛魚、甜蝦、飛魚子等。材料非常新鮮，而且只受580日圓（約43港元），完全是平民價錢、豪華享受！

立ち喰い魚ふじ屋 地址：大阪府大阪市北區梅田1-13-13阪神梅田本店B1F SNACK PARK 營業時間：10:00 – 22:00

【2】とん亭 滑蛋炸豬扒飯

餐廳店面頗為狹小，但同時因為人氣非常高，經常大排長龍。店家提供多款日式丼飯，包括味增炸豬扒丼飯、炸豚肩丼飯等，而其中最受歡迎的就是招牌滑蛋炸豬扒飯，珍珠米上鋪滿厚厚的炸豬扒塊，厚度達約1cm，份量十足！只需要530日圓（約39港元）就可以享用如此美食，非常划算。

とん亭 地址：大阪府大阪市北區梅田1-2-2大阪站前第2大廈B2 營業時間：星期一至五11:00 – 21:00，星期六11:00 – 15:00 （星期日休息）

【3】天丼かえん 天婦羅丼飯

餐廳專賣天婦羅丼飯，日文餐單上只有幾款選擇，主食有普通天婦羅丼飯、大碗天婦羅丼飯和天婦羅拼盤。由於店家只專注在一樣食物上，因此食物做得非常出色。

只售600日圓（約44港元）的普通天婦羅丼飯，有天婦羅蝦和幾種天婦羅蔬菜，不少網民都表示炸衣非常薄脆，咬下去鮮甜多汁，蝦肉亦非常爽口彈牙，配上店家特製的醬汁，簡直完美。