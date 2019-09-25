2019日本麵包Top20　芝士麵包佔半數　竹輪麵包上榜　超市買到

「麵包」向來都是日本早餐平價之選，只要晚上到超市走一圈，就會找到大量100円以下的麵包。不過去到日本，當然想吃最好。最近日本美食網站「mognavi」公布了日本人氣麵包Top 20，整個排行榜都是芝士麵包的天下，芝士控不妨買來試試。

山崎麵包成為大贏家

今次調查由日本美食網站「mognavi」進行，集結了多個網民評價及數據得出了日本Top 20人氣麵包。雖然多款麵包都是聞所未聞，不過至少大家都會聽過山崎麵包，山崎出產的麵包佔了13個席位，而且頭4位寶座都是由他們奪得。另外，還有神戶屋、第一屋製、富士及Pasco躋進榜中。現率先看第20位至第11位排名吧！

🥖🍞🥯 按圖看第20位至第11位 🥖🍞🥯

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11款邪惡拉絲麵包上榜

究竟日本人有幾熱愛吃芝士？Top 20 排名中，竟然榜上11款都是邪惡拉絲芝士麵包，而頭3名都是芝士包，包括第3位的燒汁芝士漢堡蒸包、第2位的大阪王將芝士餃子蒸包及第1位的火腿芝士冬甩。全部卡路里超過250kcal，食完變肥仔肥妹。如果想吃得健康一點，第8位的粟米包只有卡路里110kcal。下次去日本不妨找來試試。

🥖🍞🥯按圖看TOP 10排名 🥖🍞🥯