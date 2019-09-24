【美人魚】日本期間限定小魚仙café　24款夢幻美食精品

撰文：梁采欣
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為紀念《小魚仙》30周年，迪士尼於日本東京、大阪、名古屋及北海道共四個城市開設期間限定主題café，推出共10款美食和14款精品，Café環境亦佈置得非常精緻，感覺浪漫夢幻，勢必令粉絲瘋狂打卡！
餐點有艾莉奧、比目魚小胖、女巫烏蘇拉等《小魚仙》角色造型的意粉、咖哩飯、飲料等美食，顏色非常繽紛漂亮，打卡一流！
👇👇👇 點擊圖片看10款精美餐點 👇👇👇
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除了餐點外，現場還有售賣11款《小魚仙》的精美周邊商品：
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👇👇👇 點擊圖片看café環境 👇👇👇
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日本《小魚仙》主題café
【東京】
地址：東京都渋谷区神宮前4-30-3 東急プラザ表参道原宿3F
日期：2019年9月21日 - 2019年11月9日
營業時間 11:10 - 20:40
【大阪】
地址：大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパ 9階
日期：2019年9月21日 - 2019年11月10日
營業時間 11:15 - 20:35
【札幌】
地址：北海道札幌市北区新川3条18丁目
日期：2019年9月22日 - 2019年10月14日
營業時間 10:00 - 20:50
【名古屋】
地址：愛知県名古屋市中区栄3-29-1名古屋PARCO南館5階
日期：2019年9月27日 - 2019年11月10日
營業時間 11:00 - 20:40