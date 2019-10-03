【倫敦直擊】Primark聯乘哈利波特　推介10件服飾精品必買手信

歐洲連鎖服飾店Primark於今年crossover《哈利波特》，推出一系列精品服飾，價錢由2英鎊（即約港幣20元）起跳，《Opener開罐》記者親自到位於倫敦實拍，為各位讀者精選10件必買產品，做手信送給哈迷朋友一流！

店舖內部裝飾也很美，好像踏入霍格華茲一樣！（羅諾賢攝）

Primark是一間連鎖服飾店，以平價著稱，一件普通T恤30港元有交易，便服鞋也只需100港元左右，在歐洲有三百多間分店，基本上每個遊客（包括記者本人）歐遊時都會盡情掃貨。Primark於今年就crossover哈利波特，推出一系列精品及服飾，價錢由2英鎊（即約港幣20元）起跳，十分適合買來當手信送給哈迷朋友！

倫敦最大的Primark位於牛津街。（羅諾賢攝）

倫敦最大的Primark分店位於遊客必去的牛津街，於「Tottenham Court Road 」地鐵站一出就會見到，十分方便，不過留意返店舖營業時間，逢星期日下午六時就關門！記者到場為大家搜羅並精選10大必買精品！

一套三本的A6單行簿，簿面燙金設計很有質感，售2英鎊，即約港幣20元。（羅諾賢攝）

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－Primark（倫敦牛津街分店）－

地址：14–28 Oxford Street & 3 Tottenham Court Road, London, W1D 1AU

營業時間：08:00–22:00（星期一至五）、08:00–21:00（星期六）、12:00–18:00（星期日）