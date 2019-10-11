倫敦直擊｜Waitrose超市15大手信　必買朱古力、曲奇餅、Kitkat

去各地旅遊，一定要去逛逛各地的超市，這一次《香港01》記者Ruby就到倫敦和大家●逛●超●市！ 這次帶大家去全倫敦最大的「Waitrose」超級市場，為大家推薦15樣必買的手信。

倫敦市內最大的Waitrose超級市場分店。（羅諾賢攝）

相信有不少人都和記者一樣，去旅行的行程中一定有「超市」一項！逛不同國家的超市，可以了解當地文化之餘，更可以大手購入零食日用品當手信！這一次記者就到倫敦的連鎖超級市場「Waitrose」，並為大家推薦15款必買產品！

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記者到訪的Waitrose分店位於Canary Wharf，是全倫敦最大的Waitrose分店，從「Canary Wharf」地鐵站出口直接連接商場。超市裡面更有壽司部、生蠔吧及用餐區域，連大家的午餐都好好照顧了。

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Waitrose超市亦有與香港的百佳超市合作，部份Waitrose的自家品牌產品可以在百佳的貨架上找到！由即日起至10月31日，在指定百佳分店購買Waitrose產品，即有以下優惠！

● 購買Waitrose產品滿150元即送保溫袋一個。（限指定店舖：長江中心Food Le Parc、太古廣場Great Food Hall、數碼港Fusion、數碼港、合和中心TASTE。）

● 購買任何Waitrose產品，即可以10元換購Waitrose酒膠糖（Wine Gums）一包（限指定店舖：:皇后大道中Fusion、中環花園道Fusion、禮頓中心Fusion、跑馬地山村道Fusion、數碼港Fusion、陽明山莊Fusion、西貢翠塘路Fusion、銀線灣廣場Fusion、愉景灣商場Fusion、映灣坊Fusion、合和中心TASTE、長江中心Food Le Parc、華蘭中心Food Le Parc及太古廣場Great Food Hall。）

● 推廣期內於GREAT Food Hall消費最高金額之首10名MoneyBack會員，可獲Waitrose禮物包一份。