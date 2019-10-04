倫敦直擊│CamdenMarket肯頓市集3大必食推介及3個行街貼士│睇片

倫敦肯頓市集（Camden Market）集美食及復古玩意於一身，而舊式磚牆亦十分適合打卡，距離國王十字車站僅10分鐘車程，絕對是遊客必到的好去處！這一次《香港01》記者Ruby就帶大家遊覽肯頓市集，並向大家推薦3大市集必吃之選！

建築極具英倫舊式建築風情。（羅諾賢攝）

到倫敦旅遊的話，除了血拼名店區，當然也要感受一下地道風情，一覽當地市集！倫敦市區有好幾個遊客必去市集，柯芬園市集（Covent Garden Market）名店與攤檔共處一地、波羅市場（Borough Market）則以鮮食為主。而這次推介的肯頓市集（Camden Market）佔地大之餘，所售產品亦十分多元化，街頭小食、古著飾品、皮革玻璃手工藝品都有，值得一逛！

有約三十個攤檔販售小食。（羅諾賢攝）

肯頓市集大致可以分成兩個部份，一部份為街頭美食區域，有約三十個攤檔集中在此，而另一邊則是零售區，有舊式相機、復古服飾銀器、手工藝品、紀念品等等。實測記者Ruby就帶大家遊肯頓市集，並向大家推薦幾個必食之選！

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牛扒薯條更配上一隻半生熟蛋。（羅諾賢攝）

【必食之選1】Steakhaus牛扒薯條 即叫即煎肉汁飽滿

一進入肯頓市集，就被這一攤擋的香氣吸引！牛扒在鐵板上滋滋作響，伴隨炸薯條的香味，不得了！一份經典牛扒薯條售9英鎊，即約港幣90元。看到這裡，大家可能會覺得價錢有點偏貴，不過這個的份量與餐廳牛扒差不多大，其實9英鎊也算是合理價錢了。

牛扒肉質飽滿而且肉味濃，配上幼身薯條，再跟著老闆推薦蘸上不同醬汁，飽得可以當成一份正餐吃！

雙重芝士煙肉Bagel。（羅諾賢攝）

【必食之選2】Ghetto Grillz 香港少見特色Bagel

吃完牛扒本來已經飽到撐，一見到這一個還是覺得「一定要吃」！在香港光是買Bagel就已經夠難了，這個攤擋的Bagel更夾上不同餡料，豐富得很！老闆在鐵板上煎香Bagel的兩面，然後再夾入兩層芝士及煙肉，超級邪惡！

煎香過的Bagel表面香脆，咬下去仍保留新鮮Bagel的煙韌口感，配上煙肉及芝士超惹味，一不小心就吃光光！

迷你班戟配比利時朱古力醬及士多啤梨。（羅諾賢攝）

【必食之選3】Dutch Pancakes Bubble Waffle 一口一顆班戟

吃完正餐就要吃甜品！走進購物區域，亦有十多間食店佇立，其中一間店販售迷你班戟，最少要買十件迷你班戟，而醬料及水果要另外加錢。班戟有蛋香，配上朱古力醬，絕對是完美甜品組合！不過因為最少要買十件，一個人的話就會有點太多了，兩個人Share十件剛剛好！

經記者親身到場逛了幾圈，發現幾個注意位，大家一定要mark低，避免像記者一樣中伏！

用餐區域用木製桌椅。（羅諾賢攝）

【1】超多雀 同時超多雀屎

肯頓市集的小食區域屬露天，小食攤檔附近有桌椅可以讓大家坐下享受美食。但市集範圍十分多雀鳥，而且牠們都不怕人，在你吃東西的時候也會走到你身邊。留意返！有雀就有雀屎，記者在吃Bagel的時候，就突然聽到「啪」一聲，一坨白色的雀屎以極高速降落在我身旁，嚇到記者馬上動身就跑，生怕會降落在我的Bagel上！

【2】極突然的驟雨

露天的用餐區域，加上倫敦的天氣，一定要準備好隨時走避！倫敦天氣無常，這一刻放晴，下一刻就已經滂沱大雨，所以來這裡坐下用餐，要隨時做好走佬的心理準備。

【3】避免穿著針織外套

用餐區域的桌椅是木製桌椅，都有一點歲月的痕跡，穿著針織外套的話很容易被木椅勾起，大家如果不想失去心愛的衣服，就要留意別穿針織了。

▼▼▼點擊圖片看市集環境▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

－肯頓市集－

地址：Camden Lock Place London NW1 8AF

開放時間：10:00開始營業，每間店舖關門時間不一。

交通方式：乘搭地鐵至「Camden Town」站，步行5分鐘。