【秋日限定】台灣5大美人樹景點推介　「粉紅隧道」激似日劇場景

踏入秋天，台灣的「美人樹」開始進入花期，媲美櫻花的美人樹因樹葉顏色為鮮豔的粉紅色，又因其酷似港人熱愛的櫻花，因此又名為秋日的「美人櫻」！花瓣飄落的時候，像置身日劇的浪漫場景，最適合帶另一半去看！

【1】彰化北斗河濱公園

全長約1.5公里的河岸道路，公園兩側的河岸遍植美人樹，花期約從9月底到11月初，粉色的花瓣與河水相映成趣，花瓣隨著秋風擺動，亦有花瓣在水面上飄動，鋪滿河面。公園更設有自行車，與另一半一起騎著單車穿梭「粉紅隧道」，浪漫得像日劇中甜蜜的戀人！

彰化北斗河濱公園 地址：彰化縣北斗鎮河濱街40-42號 😍😍😍 「粉紅隧道」好浪漫，點擊以下圖片看美景 😍😍😍

【2】雲林虎尾美人樹大道

虎尾美人樹大道位於南台灣雲林縣，農博公園附近，享有「南台灣浪漫櫻花大道」的美譽，花期約在秋末，通常於彰化北斗河濱公園的花開始凋謝後，虎尾美人就開始盛放！美人樹劃一地排列人行道兩旁，綿延兩公里，最適合情侶打卡！

雲林虎尾美人樹大道 地址：雲林縣虎尾鎮建成路 🥰🥰🥰 綿延兩公里的美人樹，非常震撼，詳情看以下圖片 🥰🥰🥰

【3】新北三芝奎柔山路

北8鄉道是連結淡水區義山及三芝區北新庄的一條鄉道，又名為奎柔山路，全長達5.5公里，10多年前栽種約300株美人樹。花瓣多為淡紫色或紅色，在秋風吹拂下，非常浪漫！

沿著北8鄉道往三芝方向行駛，可到達另一處知名景點「田心子」，放眼望去，水池反射天空的景色，既寧靜又休閒。

新北三芝奎柔山路 地址： 251台灣新北市淡水區北8鄉道 🥰🥰🥰 奎柔山路的美人樹有300株​，場面壯觀，詳情看以下圖片 🥰🥰🥰

【4】台中健康公園

台中健康公園行人道上亦有種滿美人樹，通常10月中便會開滿。不過有別於其他的美人樹，健康公園的美人花狀似百合，花瓣有粉色，亦有白色，驟眼望去宛如一片白雪，據說聞起來有淡淡的牛奶糖香！

台中健康公園 地址：台中市南區五權南路與忠明南路口 😊😊😊 健康公園的美人樹花瓣宛如一片白雪，詳情請看以下圖片 😊😊😊

【5】國立臺北大學三峽校區

台北大學三峽校區內不但有美人樹，亦有欒樹，行人道旁邊充滿黃色的欒花，以及美人樹的粉紅色花朵，相映成趣！情侶們亦可以在樹下漫步，感覺想重回青春時的青澀戀愛之感！