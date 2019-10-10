熊本交通｜3個月限定免費接駁巴士　來往熊本縣4個市町｜教你預約

去日本旅行，其中一個最大的洗費就是交通！不過，如果你將要在今年11月、及明年1月至2月到訪熊本縣，就可以考慮使用當地提供的熊本縣北免費接駁巴士，省時又省錢！接駁巴士一共提供兩條運行路線，接載你由熊本機場直出市區，又帶你遊走熊本市與熊本縣北的4個市、町。

熊本縣北免費接駁巴士需要事先預約，只要你是訪日外國人、於縣北住宿或旅遊的旅客、進出熊本機場國際線的旅客都可以預約巴士。接駁巴士分為兩條行駛路線，包括熊本機場線（星期二、五、日運行），及熊本市&縣北環狀線（星期一、三、四、六運行）。善用接駁巴士的話，就能輕鬆遊走玉名市、山鹿市、菊池市及和水町。不過，大家就要注意接駁巴士的運行班次及時間，事先預約好並盡早計劃好所有行程，那麼就能玩得盡興了！

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熊本縣北免費接駁巴士只是限定3個月運行，由熊本縣北觀光協議會和九州產交巴士合作提供，想知道更多有關資訊，也可以瀏覽熊本縣北免費接駁巴士官方網頁。要預約接駁巴士，則可直接使用預約網頁。《香港01》旅遊記者嘗試預約接駁巴士，步驟簡單，過程十分容易，只需三分鐘就可以完成一次預約。

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