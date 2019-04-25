【熊本地震】熊本城大天守10月完成外觀修復　明年新開觀光通道

2016年熊本一場大地震，令熊本多個名勝古蹟嚴重倒塌，當中包括熊本著名地標、日本三大名城之一的熊本城，至今仍在進行維修工程。 最近官方就有好消息傳出，指熊本城大天守的外觀維修預計10月前可以完成，而且會增設觀光通道，讓大家近距離觀賞天守閣。

熊本城大天守外觀修復10月完工

熊本城經過2016年的大地震後變得傷痕累累，多處石垣崩塌，雖然當地居民早已恢復正常生活，但熊本人的「心臟」—熊本城仍在重建。近日官方消息指今年10月熊本城的大天守就會完成外觀修復工程，預計10月5日起逄星期日及公眾假期都會開放給民眾參觀。

▼按圖查看熊本城修復進程

熊本地震至今，熊本城的重建工程仍未完成。（圖片來源：TS55P6LXMpYzQjE@twitter）

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新設觀光通道 近距離觀賞天守閣

熊本市官方在重建熊本城的同時，還增設了全長350米的觀光通道，讓民眾可以近距離觀賞熊本城的全景。據熊本市官方公開的CG預想動畫可見，觀光通道沿路可以見到外觀已修復的大天守，春季時一路上還會有櫻花作伴，令人非常期待。

觀光通道預計會在2020年春季完工，展望能於來年日本黃金週時開放給民眾參觀。雖然熊本城的負責人稱通道開放之時，石牆仍是崩塌狀態，但相信不會影響整個景觀。希望大家能早日看到完整的熊本城吧！

▼按圖查看觀光通道預想圖

（圖片來源：朝日新聞）

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