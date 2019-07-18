《Pokémon GO》參熊本復興活動　「路飛草帽比卡超」限期登場！

美國 Niantic 營運中的手機 AR 大作《Pokémon GO》，於官方 Twitter 上正式宣布，將為日本人氣漫畫家「尾田榮一郎」合作推廣的熊本復興應援活動盡一份心力，自日本時間 7 月 22 日起推出「戴著有著紅色緞帶的草帽的皮卡丘」在全世界限期登場！

熊本復興應援活動為 2016 年 4 月日本九州熊本地震發生後，各界為幫助熊本復興所推出的各式各樣應援活動，不但吸引許多大咖明星共襄盛舉，甚至就連以人氣動漫《航海王》著稱的日本知名漫畫家「尾田榮一郎」也共同參與，因此而引起許多粉絲玩家們注目。

而這次《Pokémon GO》的協力活動方面，將會以設立在日本熊本縣的「草帽一夥人」銅像為主題，自 7 月 22 日起，將把這個草帽一夥人銅像收錄在遊戲內作為遊戲內補給站登場。而且這個補給站的圖像，還將會使用尾田老師配合這次銅像設置合作新繪的圖像讓訓練家們收藏！

（Twitter@熊本市）

同時，為了慶祝本次合作，官方也將自日本時間 7 月 22 日 13:00～7月 29 日為止推出「戴著綁著紅色緞帶草帽的皮卡丘」在全世界限期同步登場，在商店也將會推出「紅色緞帶草帽」換裝道具讓玩家們選購使用，喜歡《航海王》與《寶可夢》的粉絲們到時千萬不要錯過！

（Twitter@Pokémon GO Japan）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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