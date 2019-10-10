日本便利店│10月零食推介　15款人氣話題新品　必試玉子燒冰條

【定期更新】秋天去日本旅遊除了賞楓之外，亦要讓味蕾享受秋天獨有的風味！到當地的超市、便利商店走一趟便會見許多秋季限定的零食餅乾，是次為大家推介日本最新推出的15款話題新品，去賞楓時不妨買定！

【1】7-11｜生朱古力雪糕 198日圓（圖片來源：7-11）

日本便利店10月新品速遞

日本便利店今個月推出不少極具秋日風情的美食，除了推出以番薯、栗子等秋日食材的製成的甜點零食，今期更有多款話題商品，如雪糕品牌「ガリガリ君」推出以國民美食雞蛋燒為主題的冰品、不二家的牛奶妹系列及日本二郎拉麵推出的即食杯麵，甫推出已經吸引大批日本網友嘗鮮，極具話題性！

按圖睇「日本便利店10月新品」有咩食！

【1】7-11｜生朱古力雪糕

售價：198日圓

日本7-11「Seven Premium」系列商品出名高質美味，最新回歸的生朱古力雪糕又再掀起熱潮，是次產品更增加朱古力的濃郁，一推出已經吸引大批網民試食，雪糕上面是四方立體的生朱古力，並撒上可可粉，賣相吸引！底層是朱古力雪糕，產品與當地OHYO Dairy合作，雪糕味道偏甜、富濃郁牛奶味，中和可可粉中的澀味，日本人試吃後都覺得雪糕高質！

【2】牛奶妹大福 85日圓（圖片來源：IG@mashinoamu)

【2】各大便利店｜不二家牛奶妹大福

售價：85日圓



不二家新推練奶味大福，包裝有大大個牛奶妹嘜頭，超級吸睛！據試吃過的網民分享，大福外皮煙韌有彈性，內餡是牛奶糖的香甜練奶味，不會過甜。

【3】各大便利店｜赤城乳業雞蛋燒冰條（網上圖片）

【3】各大便利店｜赤城乳業雞蛋燒冰條

售價：140日圓



雪糕品牌「ガリガリ君」將日本的國民美食玉子燒製成特別口味的冰條，話題性十足！不少日本網友都爭相嘗鮮，有網友在Twitter分享「出乎意料的好吃，如果喜歡雞蛋冰或布丁的朋友一定會喜歡！」

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