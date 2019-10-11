【西門町美食】台灣網友推薦5大地道美食　必試牛肉麵、芝士蛋餅

台北鄰近香港，一向是港人最愛的旅遊勝地之一，當中西門町更是遊台必到的地點，亦是熱門的住宿地點。近日，有台灣網友在論壇PTT發帖，表示西門町美食眾多，包括廣為遊客所知的阿宗麵線，並詢問到底在西門町吃甚麼才是內行的，隨即引起網友熱烈討論，紛紛報上自己心目中的推薦餐廳，當中包括牛肉麵、排骨飯。《香港01》整理了其中三間最受歡迎的小店，並另外精選了兩間口碑不錯的店舖，各位趕快bookmark為下次的旅程作準備！

【1】富宏牛肉麵 ─ 免費加麵

「富宏牛肉麵」原本叫「建宏牛肉麵」，有兩間店舖，為兩兄弟各自經營，後來因為兄弟分家，於是哥哥的店舖就更名為「富宏牛肉麵」。雖然「建宏牛肉麵」的名氣較大，並曾經獲得米其林必比登推薦，但台灣網友認為「富宏牛肉麵」的水準較高。



「富宏牛肉麵」為24小時營業，小碗的牛肉麵只需約23港元，可選擇幼麵或粗麵，並附送一包紙包飲料，更可以免費加麵一次及無限加湯，非常抵食！

富宏牛肉麵 地址：台北市萬華區洛陽街67-69號 營業時間：24小時

【2】店小二 ─ 排骨飯抵食

「店小二」隱身在西門町商圈內一幢名為「萬年大廈」的地庫裏面，店內的排骨飯在台北網友之間一直擁有非常不錯的評價。排骨飯份量十足，排骨炸得金黃酥脆，非常香口，而且只需約18港元，CP值極高。



除了排骨飯，店內的鍋貼亦非常受歡迎。許多網友表示，鍋貼皮薄，底部煎得焦香脆口，雖然整體較為油膩，但味道十分不錯。

店小二 地址：台北市萬華區西寧南路70號B1-5 營業時間：星期二至日11:30 – 20:00（星期一休息）

【3】賽門甜不辣 ─ 豐富配料

「賽門甜不辣」是一間老字號的甜不辣店，與西門町另一間「賽門鄧普拉」系出同門，現在已經分家經營。「賽門甜不辣」的食材每日新鮮製造，售價約17港元的甜不辣裏面有豐富的配料，包括蘿蔔、獅子狗、油豆腐、炸餛飩酥等。許多台灣網友都認為湯底濃郁清甜，搭配秘製醬汁，非常惹味。

賽門甜不辣 地址：台北市萬華區西寧南路95號 營業時間：星期一至日10:30 – 22:00

【4】Guru House ─ 必試起司蛋餅

蛋餅是台灣的傳統早餐，除了傳統蛋餅外，新式蛋餅亦非常受歡迎。Guru House以售賣蛋餅與美式餐點為主，晚上更化身為小酒吧。

當中的「3種起司鐵板厚夾蛋餅」為人氣最高的餐點之一，煙韌的厚蛋餅皮包著融化的芝士，沾上附送的辣椒醬品嘗的話，又別有一番風味。

Guru House 地址：台北市萬華區成都路27巷10號 營業時間：星期一至五10:00 – 00:00，星期六09:00 – 01:00，星期日09:00 – 00:00

【5】西門麵店 ─ 60年老字號

「西門麵店」位於西門紅樓附近，開店超過60年，是高人氣的平民小吃店。當中最受歡迎的就是「極脆涼麵」，廣受網友好評。

小份的涼麵售約12港元，以新鮮檸檬汁取代白醋，味道清香開胃，網友推薦配上店家的秘製辣蘿蔔，口感更加豐富，唯一可惜的是，晚餐及宵夜時段沒有供應，想吃的朋友記得在早餐或午餐時段到訪。