【台北百元小火鍋】當地人推薦5間百元一人小火鍋　40港元內食到

台灣有很多一人小火鍋店，當中更有不少CP值高的「百元小火鍋」，價錢便宜又美味。近日，有台灣網友於論壇PTT上提問，究竟哪間百元小火鍋最好吃，引起一眾網友熱烈討論，紛紛分享自己心目中最佳的餐廳。《香港01》旅遊頻道記者整理了其中幾間於台北有分店的小火鍋店，秋冬季會去台北旅行的朋友不妨預留一餐試試！

【1】三媽臭臭鍋 —— 台灣人最愛

最受網友推崇的是「三媽臭臭鍋」，餐廳分店遍布全台灣各地，是台灣人最愛的當地小火鍋店。店內主要供應多款小火鍋，包括大腸臭臭鍋、海鮮豆腐鍋、泡菜鍋、沙茶魚頭鍋、麻辣鍋及南瓜鍋。

許多網友表示，火鍋用料豐富，其中大腸臭臭鍋的臭豆腐味道恰到好處，湯底亦十分濃郁，最便宜只需約30港元，更可以任意享用白飯、雪糕和飲料，非常抵食！

【2】六扇門時尚湯鍋 —— 任食爆谷

其次最受網友歡迎的是「六扇門時尚湯鍋」，店內裝修比起傳統的小火鍋店較為時尚。餐廳供應多款一人火鍋，價錢約35港元起，除了基本的臭臭鍋、麻辣鍋和泡菜鍋外，還有咖哩鍋、牛奶鍋等，更可以選擇鴛鴦鍋，不少網友表示海鮮鍋的食材澎湃，CP值最高。

飲料方面，除了一般的汽水和果汁外，還有朱古力牛奶和咖啡，更可以任吃爆谷、紫菜粟米酥及雪糕。

【3】12Mini —— 新式口味

「12Mini」是台灣連鎖火鍋店「石二鍋」旗下的品牌，名字取自石二鍋的諧音，主打平價一人火鍋，最便宜只需約33港元，自開業到現在都大獲台灣網友好評。餐廳以原木為主調，環境舒適，裝修較有文青感覺。用餐採用自助形式，點餐後就在旁邊等候叫號取餐，吃完再把餐盤放回回收區。

餐廳提供多款新式火鍋口味，例如孜然鍋、味增鍋、綠咖哩鍋等，餐點都是現點現做，而且每個餐都會附上一碗白飯。另外，飲料需要單獨購買，每杯約5港元起。

【4】Bravo樂翻天 —— 隨餐附送豬油飯

「Bravo樂翻天」環境明亮乾淨，提供數十種款式的小火鍋，售價約33港元起，每份火鍋都會附上白飯、豬油飯、即食麵或粉絲，任選其一，當中最特別的當然是豬油飯，不少網友都表示味道鹹香不油膩。

餐廳為了令客人食得安心，使用特製機器清洗掉蔬菜的殘留農藥，餐具亦放置在消毒碗櫃裏面。另外，火鍋醬料都用蓋子蓋著，非常衛生。

【5】鍋in百元風味火鍋 —— 火烤兩吃

「鍋in」的其中一間分店開設在台大商圈附近，價廉物美的質素非常受大學生歡迎。餐廳提供各地特色的火鍋湯底，例如台灣的臭臭鍋、沙茶鍋，日本的咖哩鍋、牛奶鍋，韓國的泡菜鍋、東南亞的喇沙鍋、酸辣鍋等，價錢約38港元起。

除了普通一人火鍋外，店家更供應火烤兩吃，能一次過滿足打邊爐和燒肉兩個願望。餐廳亦提供白飯、各式飲料、雪糕和爆谷無限任食，保證客人捧著肚子離開。