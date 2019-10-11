東京美食｜10月遊日必試3新品　飲第一牛郎Roland珍奶食巨蟹漢堡

東京作為日本首都，除了是年輕人追求潮流的聖地，就連飲食上都成功製造不少潮流，本篇為大家推薦現時在東京極具話題的人氣商品，作為專業吃貨、愛拍照打卡的你，絕對不要錯過！

日本第一牛郎Roland新開奶茶店，引起日本網民熱烈討論。（圖片來源：The Pearl）

【1】第一牛郎奶茶店



日本話題人物兼第一牛郎Roland近日在東京新開了一間奶茶店「THE PEARL」，店舖位於東京八王子中町，甫開張已經引起哄動，吸引大批日本人朝聖，店舖主打紅黑兩色，掛有很多Roland的照片，而Roland本人平時生活高調，亦經常爆出獨有金句，故有金句王的稱號，是次Roland亦將名言印在杯上，玩味十足！店內的飲品亦非常有心思，除了珍珠奶茶外，更推出超人氣的漸層蝶豆花，絕對是今年尾東京的打卡必去點！

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THE PEARL﻿

地址：東京都八王子市中町2-9﻿

交通：JR八王子站走路8分鐘﻿

營業時間：11:00-20:00﻿

（圖片來源：twitter@matidarice）

【2】快餐店巨蟹漢堡



最近在日本Twitter有個超高話題的人氣美食，便是日本連鎖快餐店「DOMDOM HAMBURGER（ドムドムハンバーガー）」推出的「原隻蟹漢堡」，漢堡將原隻巨蟹放進包內，勁巨型超有霸氣，炸蟹配合洋蔥、生菜、芝士，口感豐富！日本網民們都大讚：「香脆juicy好好食！」而且價錢合理，單個只售900日圓，即約HK$60便可買到，難怪受到日本網民們的力推。

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分店地址：domdomhamburger





《多啦 A 夢》中因大雄貪吃栗子饅頭，故「多啦A夢」使出法寶「加倍藥水」，令栗子饅頭無限增加，更差點令地球被無限的栗子饅頭淹沒。（圖片來源：動畫《多啦 A 夢》）

【3】《多啦A夢》博物館重現「無限栗子饅頭」

相信大家對《多啦A夢》動畫絕不陌生，卡通片溫馨有趣之餘，「多啦A夢」的法寶亦令人留下深刻印象，近日藤子F不二雄博物館的咖啡廳以動畫情節做靈感，推出「無限栗子饅頭」的地獄套餐，只要 1,000 日圓（約 HK$75）就能以倍數無限續盤栗子饅頭。客人可以無限地以倍數「續盤」栗子饅頭，前提是要吃光盤上的饅頭，並不能帶走。換句話說如成功挑戰「續盤」12 次，便可吃2,048 個栗子饅頭了！這款加倍栗子饅頭套餐吸引不少日本人前去挑戰，各位《多啦A夢》粉絲絕對值得一試！

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