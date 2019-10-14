【士林夜市】台灣網友推薦6大隱世美食　必食惹味串燒、炒羊肉

到台灣旅行，去夜市掃街必定是指定行程，而在眾多夜市中，台北士林夜市可謂為知名度最高的夜市之一。士林夜市美食眾多，當中有6款隱世宵夜一直廣受台灣網友好評，部分更於凌晨才開始營業，就算在附近玩到凌晨也不怕餓肚子。

【1】真口味碳烤

攤檔位於一間名為「陽明戲院」旁邊的巷子裏面，塗上特製醬汁的食材經過炭火燒烤後，散發出陣陣的炭香。

許多網友都表示，老闆將火候控制得剛剛好，串燒不會燒得太乾，當中的豬肉青蔥捲、鮮嫩雞髀、甜不辣等都是人氣串燒，最便宜約4港元一串，非常便宜！

真口味碳烤 地址：台北市士林區文林路113號 營業時間：16:30 – 00:00

【2】海友十全排骨

位於士林慈誠宮媽祖廟附近的這間餐廳開業超過40年，為士林的老字號小店，更獲得2018及2019《米其林指南》「必比登推介」夜市小吃推薦。

店家的招牌是藥燉排骨，亦有藥燉羊扒、雞髀等，約21港元起。不少網友都認為湯底非常鮮美甘甜，同時飄著淡淡的藥材清香。

海友十全排骨 地址：台北市士林區大東路49號 營業時間：14:30 – 01:00（星期日14:30 – 00:00）

【3】簡記木瓜牛奶

這間木瓜牛奶店有超過30年歷史，老闆娘使用了品質優良的木瓜，並加上鮮奶，沒有加入任何一滴水。

許多網友都大讚木瓜牛奶非常濃郁，口感順滑，而且可以調整甜度，一杯只需約11港元。

簡記木瓜牛奶 地址：台北市士林區大南路84號 營業時間：14:00 – 01:00

【4】深夜流氓熱炒

台灣的熱炒類似香港的大排檔，都是主打「鑊氣」。這間凌晨1點才營業的熱炒攤檔原本沒有招牌，但因為老闆常常忙到面無表情，看上去有點凶狠，因此被網友取名為「深夜流氓熱炒」。

雖然攤檔深夜才營業，但依然大排長龍，當中最受歡迎的菜式為「炒羊肉」，嫩滑的羊肉配上脆口的通菜，沙茶味亦頗濃，非常惹味。

深夜流氓熱炒 地址：台北市士林區大東路16號之8 營業時間：01:00 – 05:00

【5】廖記七里香烤肉

這間隱世串燒攤檔開業超過30年，雖然串燒選擇比其他店家較少，但網友都認為食材非常新鮮，塗上特製的沙茶醬汁，利用炭火燒烤，吃起來非常香口。

雖然價錢比起其他串燒店稍微高，約8港元一串，但獨特的味道依然吸引許多當地人光顧。

廖記七里香烤肉 地址：台北市士林區文林路111號 營業時間：00:00 – 03:30

【6】斌大腸包小腸

斌大腸包小腸開業19年，曾獲得2018《米其林指南》「必比登推介」夜市小吃推薦，共有10款口味，如招牌蔥蒜、九層塔、檸檬、泡菜、沙茶、芥末等，選擇多元，每款售價約15港元。

許多網友都表示蒜味香腸肥瘦適中，糯米腸口感煙韌，整體風味頗佳。