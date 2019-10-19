【韓國旅遊】南大門市場必買必食商店大全　與東大門有何不同？

擁有600年歷史的南大門市場被譽為平民的廚房，是首爾歷史最悠久的市場。南大門市場及週邊各種經營廚房用品、民間工藝品、禮品、食品、服飾以及進口商品等各式各樣商品的商家琳瑯滿目，和東大門一帶並稱為首爾的兩大購物區。今天就讓我們詳細了解一下無論何時都熱情四溢的南大門市場吧。

向南大門市場進發！

南大門市場的店舖集中在以地鐵四號線的會賢站為中心，四周200到500米的距離內。各種批發零售的商店和小吃攤、飯店等密密麻麻的排列在小胡同裏，店舖數量竟超過了一萬個！市場東邊是新世界百貨總店，過了百貨商店就離明洞很近了，走路過去也很快就到了。

南大門市場的商家一般很早就開始營業，到了晚上7點就關門了，最晚的商店也只營業到晚上11點左右。並且很多商家周日休息。※ 法定節假日的營業時間根據商家會有所不同。

南大門市場雖然看起來有點亂，但其實每條胡同裏都是經營同一類商品的商家。建築物裏的商品也都各有規律。每個區域的特色產品各不相同，大體分為以下幾種。

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「這裏應有盡有！」遍市場的每個角落

不管是海苔或者點心這樣的零食，還是小巧可愛的雜貨飾品，都是拿來做伴手禮的不二選擇。在這裏常常能找到低於市價的實惠商品，這也吸引著本地人常常前來購物。這裏的很多商品都沒有標明價格，如果有喜歡的東西一定要向店家詢問，可能會有意想不到的驚喜。盡管這裏的很多店家都會說中文，但是簡單的韓語對話加上微笑的表情說不定能得到更多的優惠。

※ 具體的營業時間和休息日請參考具體的店舖主頁。

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品嘗南大門特有的韓國傳統味道！

同一類商家都聚集在一起，每個小胡同裏都隱藏著許多美味又便宜的美食小店。在這樣散發著傳統氣息的市場裏品嘗美食更是別有一番風味。購物的同時隨處可見的路邊小攤讓人無法拒絕，一定要進去嘗試一下。

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夜晚的大排檔一條街

白天的南大門市場常常充斥著商人與前來購物的家庭主婦們，到了晚上就會出現很多街邊大排檔。吃著炒年糕、煎餅、生魚片，喝酒聊天的人非常多。聽著各種吆喝聲，不如晚上就在這裏淺酌一杯如何？

了解南大門：

南大門和東大門兩大購物中心的不同之處？

東大門是以批發市場與時尚百貨為主，與南大門風格不同。南大門主要經營生活百貨和食品、服飾，東大門則主要是服裝、紡織品等。在東大門通宵購物也很常見，相比之下南大門則更是清晨開始營業，一般到晚上七點，最晚也會在11點左右關門。總體來講，白天在南大門購物，晚上去東大門是比較合適的。不過需要注意的是，南大門的商店很多會在周日休息，東大門也有一些商店會在周六晚上到周日關門。

南大門市場上也會有一些賣假包的商店和換錢的黑市大嬸等形跡可疑的商人。雖然也是城市景象的一部分，但他們都是非法的。這些人當中也不乏熱情攬客的人，一定要注意避免這樣的商家。

東大門夜景（韓巢網授權使用）

衛生間在哪裏？

南大門市場的店舖都很小，一般店裏沒有衛生間，大多都是使用設在各個建築物裏或者地鐵站裏的公共衛生間。除了市場裏有些地方會有顯眼的衛生間指示牌之外，像「mesa」和「大都商街」等等這樣較大型建築裏都會有衛生間。如果著急又找不到衛生間時，可以向設在市場內兩處的旅遊諮詢處尋求幫助。

南大門市場的店舖都很小，一般店裏沒有衛生間，大多都是使用設在各個建築物裏或者地鐵站裏的公共衛生間。（韓巢網授權使用）

魅力四溢的南大門市場

從商店內部到街邊充斥著各種各樣的商品與來來往往的行人，繁雜的景象與充滿人情味的討價還價是其他地方無法模仿的南大門市場獨有的魅力。除了文中介紹的店舖之外南大門的各個角落裏還隱藏著不少不錯的小店，快去尋找它們，在熱火朝天的市場裏為自己的韓國之旅充充電吧！

市場的標誌崇禮門

崇禮門位於市場的西側，是南大門市場的象徵。崇禮門是首爾市內歷史最悠久的木質建築物，被指定為韓國的國寶1號。建於1393年的崇禮門作為當時的城門建在了首爾的南部，所以被叫做南大門。2008年在大火中被燒毀後，經過重建2013年以復原後的面貌重新展現在世人面前。

損毀前的南大門（韓巢網授權使用）

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】