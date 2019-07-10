【韓國旅遊】首爾會賢站景點懶人包　PIKNIC睇藝術展、南大門掃街

來到首爾自由行大家都選擇到東大門逛街採買，小編這次帶大家到首爾會賢站附近當一日觀光客，首先第一站能遠望首爾塔也是SNS熱門新景點PIKNIC藝術空間，先入內觀賞不同展覽，再走進宛如歐洲世界的PIKNIC KAFE喝杯咖啡，然後移動到觀光客首選地南大門市場來挖寶，最後再到霸氣韓順子老奶奶手工刀切麵店，來吃碗熱騰騰招牌刀削麵，一起來體驗這熱鬧非凡南大門傳統市場。其實來到韓國自由行找路並不困難，跟著小編一起動手下載韓巢網APP，要找路搭車都很方便，還有中文顯示幫助你們。再來交通方式隻要從首爾站搭乘地鐵4號線，出發到會賢站下車隻需花4分鐘時間，快跟著小編腳步一起移動到首爾會賢站吧~

首爾新景點SNS打卡聖地──PIKNIC藝術空間 피크닉

首爾多了新去處，也是sns必打卡聖地名為pinknic藝術空間，這裏不僅能清楚遠望南山塔，還結合藝術展覽、咖啡廳和餐廳的複合式藝術空間供旅客多樣選擇，而站在piknic展區的入口處外牆，小編仿佛置身在歐洲感覺，而牆面上一張一張的黑白大照片，讓整棟建築更添加藝術氣息，也是最佳拍照地。再來小編在這趟旅程中，剛好遇上日本音樂家（坂本龍一）的藝術特展，跟著小編在1樓入口處購買票，這裏票價分為一般15000韓元、青少年12000韓元、兒童10000韓元，而藝術展覽會不定期做更換，請大家特別留意一下。還有入場次數只限定一次，不能重複使用，快跟著小編往地下室展區入場去吧！

坂本龍一在西方國家具有重要影響力的日本音樂家。而在創作和曲風上空靈脫俗，還融合了東西古今被稱為世界級音樂大師。小編一進入展區就是黑漆漆一片，而在黑暗中更能仔細聆聽各種聲音和音樂。小編最喜歡懸掛在空中人工造霧，還能親自躺下靜靜的觀賞這神奇變化，這裏的每個展區適合放慢步調、細細品嘗，再來跟著小編觀賞完坂本龍一音樂特展後，來到頂樓天台區不僅能清楚看到南山塔外，還有店家招牌PIKNIC英文字母以白色為主體，搭上藍天白雲真的美呆了。而依照時間不同也可以拍出不同景像，再來跟著小編靜靜感受這裏悠閑時光，最後離開前可以選擇在頂樓天台區旁販賣部，購買坂本龍一相關的紀念商品帶回去。另外小編小提醒頂樓天台區需購票後，觀賞完展覽才可以上來的喔。

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走進歐洲貴族藝術咖啡吧─piknic kafe 피크닉 카페

和小編看完坂本龍一展覽後，不能錯過位在1樓的PIKNIC咖啡吧，PIKNIC複合式空間是在2018年五月開幕，但遇上週末這裏是滿滿的人潮，這裏除了有咖啡廳外樓上還有餐廳可以選擇。一起走進咖啡店內掛滿許多閃亮亮水晶燈，仿佛走入歐洲貴族世界裏，店內是以白色為主題十分簡單舒適，這裏的餐點價格約在５０００～８０００韓元，店內招牌飲品是瓶裝冰奶茶，透明感玻璃瓶讓奶茶更添風味，來杯美式熱咖啡再搭配上這裏芝士蛋糕最對味，想要度過悠閑的下午茶時光來這裏就對了～

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地址：서울 중구 퇴계로6가길 30 營業時間：10:00 -19:00〈星期一公休〉 電話：02-318-3233

觀光客首選從頭吃到尾─南大門市場 남대문시장

來到首爾一定要來到擁有600年歷史南大門市場，搭乘地鐵到會賢站５、６號出口出來就是南大門市場。

南大門市場這裏有一千多家店面，從吃的到用的應有盡有，只要你想得到很難買不到，價格也便宜很適合來挖寶，而這裏營業時間從淩晨00:00開始到晚上23:00，來到首爾不怕深夜沒地方去，小編建議早上11:00到下午17:00時段來這裏較為熱鬧，小編是從5號出口出來整條街都是攤販和小吃，小編推薦給大家路邊美食第一站是烤栗子和烤白果，韓國栗子比一般栗子大顆，烤得鬆軟綿密，再來是烤白果一般在居酒屋較常見到，現在在路邊攤也吃的到，跟著小編來買一串吃吃看，一串是1000韓元，再來小編這次口袋名單是大排長龍佳梅谷昔日手工大包子，可惜小編遇上店家休息日，聽說包子外皮是手工製作非常好吃，只好下次再來嘗鮮，跟著小編沿路亂逛，發現這裏有很多攤販都有賣韓國豬腳，韓國豬腳吃起來較不油膩很推薦給大家，如果想多補充膠原蛋白朋友們一定要買來吃看看。

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再來小編推薦來到南大門市場，想要購買伴手禮這裏有各式各樣乾貨和韓國工藝品，或是男女服飾、飾品和童裝五花八門款式樣樣有，小編建議大家先了解南大門市場各大區域，然後挑選重點來逛，南大門市場真的很大全部逛完也要花上幾個小時時間，再來繼續跟著小編沿路挖寶去。

南大門市場 600年歷史的國際名牌市場！熱鬧非凡的韓國傳統市場！ 首爾 > 南大門・首爾站 購物【市場】 主要商品：服裝、飾品、廚房用品、工藝品、食品、雜貨、農產品 休息日：週日 ※因店鋪而異 地址：首爾特別市中區南大門市場4街21 서울특별시 중구 남대문시장4길 21 營業時間：00:00 - 23:00因店家而異 電話：02-753-2805 交通：4號線會賢站5、6號出口，步行5分鐘

就是不怕你來吃─韓順子老奶奶手工刀切麵店 한순자할머니

逛著逛著來到晚餐時間，小編要介紹這家擁有50年歷史韓順子老奶奶手工刀切麵店，不僅有韓國旅遊書一致推薦外，也受當地韓國人喜愛，到達店家門口看到鐵製碗公和碗盤疊到高高一疊一疊的就是韓順子老奶奶手工刀切麵店獨家特色，跟著小編走店進內可以發現牆上掛滿各大電視媒體報導，韓順子老奶奶手工刀切麵店相當的有人氣。

找定位子後，小編只點了一碗招牌刀麵面，其他餐點都是店家贈送只要4000韓元，是買一送二的概念韓順子奶奶就是不怕你來吃，招牌刀削麵上面放有豆皮和海苔，湯頭喝起來像是紫菜湯，麵條吃起來Q彈帶勁，再來是大麥拌飯，是小編在韓國最愛吃拌飯之一，大麥拌飯吃起來QQ的像薏仁口感，最後是冷麵冰鎮過的蕎麥麵，清爽微辣開胃爽口是很適合夏天的一道料理，還有店家提供泡菜想吃多少隨你剪，韓順子老奶奶手工刀切麵店是24小時營業，想要來吃隨時都可以，但小編建議大家避開用餐時段，店家位子不多才不會人擠人，這裏都是組合套餐，建議2人前往分食不然真的吃不完哈哈，這樣有人情味韓順子老奶奶手工刀切麵店，來趟南大門市場絕對不會讓你失望好滋味。

地址：서울특별시 중구 남대문시장4길 39-1 營業時間：24小時 電話：02-777-9188

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