【韓國Outlet】6大人氣Outlet推介　首爾站、東大門、仁川機場

到韓國首爾自由行除了弘大、高速巴士地下街、東大門等地方掃貨外，原來也有不少集合本地及海外品牌的Outlet，價錢還便宜很多，記者整理了6個連當地人也常去的Outlet，各有特色，大家下次遊韓時不妨一去！

正正位於首爾站旁邊，交通超方便。（圖片來源︰NAVER）

01.「樂天Outlet」—首爾站

首爾站的樂天最為人所熟悉，它是首爾市中心最早的Outlet，樓高3層，共140多個品牌進駐。一般價格由3-7折起，以手袋和戶外用品折扣最多，更有即場退稅服務，深受遊客歡迎。

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館內均有多間連鎖快餐店和餐廳，亦有甜品﹑麵包店等，分佈有各層，購物期間覺得累可以休息一下。（圖片來源︰NAVER）

地址︰首爾龍山區漢江大路405（서울시 용산구 한강대로 405） 營業時間︰星期一至四 11am - 9pm、星期五至日 11am - 10pm 交通︰首爾站1號出口 / 5號出口 / 4號出口

大家逛完Outlet可直接到隔離的批發商圈繼續血併！（圖片來源︰NAVER）

02. 「現代Outlet」—東大門

2016年開幕的現代Outlet，鄰近東大門設計廣場，距離地鐵站只需5分鐘腳程。樓高11層，裡面共有超過200間服飾雜貨店以及2層美食廣場，慢慢逛的話可花上兩、三小時，同樣有即場退稅服務。

當中還包括4樓韓國人氣漫畫MAJO & SADY和B2的韓國首間香蕉奶咖啡店Yellow café ！（圖片來源︰NAVER）

地址︰首爾中區獎忠壇路13街20（서울시 중구 장충단로13길 20） 營業時間﹕11am - 11pm 交通︰東大門站8號出口 / 東大門歷史文化公園站 14號出口

加山數碼園區是首爾outlet的集中地。（圖片來源︰NAVER）

03.「Mario Outlet」— 加山

這個Outlet剛開幕時吸引不少當地人以及遊客前往，多達600多個韓國及本土品牌進駐，是全亞洲最大的都市中心型Outlet。去年翻新後分了3個館區，最高一座有14層呢！除了可使用銀聯卡等國外信用卡外，還可直接用美金等外幣交易，購買3萬韓圜以上可即場退稅。

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各分館均有不同種類的快餐店和餐廳，以韓式為主。（圖片來源︰mario_outlet@IG）

地址︰首爾市衿川區數碼路9街23（서울시 금천구 디지털로 9길 23） 營業時間︰星期一至四 10:30am - 9pm、星期五至日 10:30am - 9:30pm 交通︰「加山數碼園區站」4號出口

「現代名牌Outlet」最大的特點是購物及休息、用餐的空間結合，每個樓層都有美食店和便利的服務設施。（圖片來源︰韓巢）

04. 「現代名牌Outlet」— 仁川

以名牌為主打的「現代名牌Outlet」位於離仁川機場很近的松島新都市內，想大手掃名牌的必去！它是現代集團在韓國的第二家大型Outlet，佔地廣闊，共200多家商舖。各大國際品牌均有進駐，如Gucci、Boss、Mulberry，同時也有超市、餐廳、電子產品專門店等，遊客上機前如果時間鬆動還可以在這裏作最後衝刺呢！

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美食區PREMIUM MARKET匯集了全國著名的小吃及餐飲店。（圖片來源︰韓巢）

地址：仁川延壽區松島洞國際大路123號（인천광역시연수구송도동국제대로123） 營業時間：星期一至五 10:30am - 8:30pm、星期六至日 11am - 9pm 交通：「科技園站」2號出口

雖然位置遠離市區，但Outlet設計富歐洲特色，附近也有多個著名旅遊景點，所以也吸引不少人前往。（圖片來源︰NAVER）

05.「新世界精品Outlet」—坡州

超過200多個品牌進駐的坡州新世界精品Outlet，位於京畿道坡州、距離首爾約1小時車程，商品價格長期有25折至65折，有時還會低至1折。外國遊客出示護照還可獲VIP優惠券和免費咖啡券呢！

許多專賣店已下架的經典款都可以在這裡找到。而且長期有促銷活動，搞不好能以超低價買到超值名牌呢。（圖片來源︰NAVER）

地址︰京畿道坡州市炭縣面必勝路200 / 경기도 파주시 탄현면 필승로 200 營業時間︰星期一至四 10:30am - 9pm、星期五至日 11am - 9pm 交通︰「合井站」1號出口乘2200號巴士（約1小時車程） / 「大化站」4號出口乘搭900號巴士（約1小時30分車程）

結合了購物、美食、娛樂等設施的家庭型複合購物及文化空間。（圖片來源︰NAVER）

06. 「現代Outlet」—加山

同樣位於Outlet聚集地的現代Outlet就在「加山數碼團地站」旁。樓高9層，除了各大品牌的店舖外，還有電影院、3層美食街、美容院等。每周末都有不同程度的打折優惠活動，更有不定期的豐富表演和市集，是購物與娛樂並存的綜合商場。