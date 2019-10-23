【韓國美食】首爾地鐵2號線十大人氣食店！必試烤肉、脊骨薯仔湯

在整理沿線美食的時候發現了一個很有趣的現象，雖然都是首爾，但是每一條線路上的美食店都會有一個明顯的特質區別於其他的線路。比如說起二號線，你可以想到弘大、新村、梨大這樣年輕人的聖地，美食是不是也符合年輕人的口味呢，我們可以來看一下~

韓國特色滋補料理──孔陵一隻雞

2號線新村站4號出口，步行6分鐘

「孔陵一隻雞」是以首爾和周邊地區為中心蔓延開來的一隻雞專門店。1990年初，位於首爾北邊的盧原區孔陵洞開設了第一家店，所以「孔陵一隻雞」的名字就這樣一直流傳下來了。

這家店隻使用一整隻雞，加入辣椒，洋蔥等15種韓國產的材料和雞一起煮熟。吃的時候，也可以根據個人喜好追加刀切麵或者蘑菇等其他食材。另外，用剩下的湯汁做一份粥也是非常美味的。向「孔陵一隻雞」邁出腳步吧，你一定不會失望！

休息日：春節前天和當天、中秋節前天和當天 地址：首爾特別市西大門區延世路2Da街54 서울특별시 서대문구 연세로2다길 54 交通：2號線新村站4號出口，步行6分鐘

久負盛名的脊骨土豆湯──真利味

2號線新村站3號出口，步行7分鐘

「真利味脊骨土豆湯」營養、實惠深受中國顧客的歡迎。招牌菜是海鮮脊骨土豆（薯仔）湯，在脊骨土豆湯裏加入了新鮮的蝦、蟹、貝和小章魚等海鮮，湯汁濃郁，味道鮮美，讓人讚不絕口。

如果是一個人來，點一份脊骨醒酒湯就夠了！砂鍋裏足足放了兩大塊巴掌大的脊骨，上面還堆滿香噴噴的芝麻粉，而且還附帶米飯，美味實惠！

休息日：春節和中秋當天 地址：首爾特別市西大門區名物街45-4 서울특별시 서대문구 명물길 45-4 交通：2號線新村站3號出口，步行7分鐘

實惠又好吃的烤肉自助──善良的豬

2號線新村3號出口，步行6分鐘

想必大家在做攻略時也已將烤肉列入了美食清單裏。為大家介紹一家超美味又超實惠的烤肉自助餐廳──「善良的豬新村店」。這裏除了15種肉類，還有小章魚等海鮮、炸得酥脆的炸雞、Pizza、意粉、爽口的沙律等也都可在本店嚐個夠。另外，飲品區還有韓國傳統的米製飲品——酒釀供您品嚐。午餐隻要10,900韓元，晚餐的價格為11,900韓元！每桌只需附加1,000韓元，就可以任喝各種飲料哦！

休息日：春節當天、中秋節當天 地址：首爾特別市西大門區名物街37 (2F) 서울특별시 서대문구 명물길 37 (2F) 交通：2號線新村站3號出口，步行6分鐘

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】