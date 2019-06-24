【韓國美食】6間首爾人氣刨冰店推介　必試Oreo、焦糖味雪花冰！

夏天來啦，誰不想在炎熱的夏天，吃上一口爽口的刨冰呢？旅行途中歇歇腳，補充點糖分再惬意不過了，和朋友分享一份涼爽的刨冰，然後再繼續旅行！今天小編就給大家介紹一下首爾有名的刨冰店！那些一萬韓幣以內性價比超高的刨冰你吃過幾種呢？

1. 雪冰──夏天來韓國必吃的甜品NO.1

雖然現在國內也有很多家雪冰，但是要註意，大部分可能都是山寨的哦！來韓國旅遊時，當然要嘗一下原汁原味的韓國雪冰！自從2013年雪冰在釜山開了第一家店以後，便以迅雷不及掩耳之勢在全韓國各地開了大大小小的許多分店哦！並且每一家的生意都非常好！店裏最經典的要數豆粉雪冰和豆粉多士了，喜歡水果的也不要錯過芒果雪冰，草莓雪冰等等。雪冰的店舖非常好找，在人氣景點往往都不止一家哦！

雪冰 弘大入口站店 主要菜單：刨冰、甜點等 休息日：全年無休 地址：首爾特別市麻浦區弘益路6街15 (2F) 서울특별시 마포구 홍익로6길 15 (2F) 交通：2號線弘大入口站9號出口，步行2分鐘

2. 北海刨冰──位於東大門的新概念刨冰

牛奶雪花冰6,000 韓元：把牛奶、煉乳、楓糖漿、香草豆等8種材料混合，利用「瞬間冷卻機」冷卻後細碎打磨的「雪花冰」。就像冬天抓起把雪一樣的細膩，輕輕的臥在勺子裏，吃上一口，不同於一般只用水或牛奶製成的刨冰，你可以感受到它在舌尖慢慢融化，醇厚的味道包圍住你的味蕾。



另外，「北海刨冰」為了追求新的口感，會把紅豆沙和年糕單獨盛放。不過即使不加紅豆沙，只是單獨吃刨冰也一樣會覺得美味。

雪花Oreo 8,000韓元：撒上Oreo碎屑的牛奶雪冰，配合濃鬱的鮮奶油，一口下去，Oreo爽脆的甜中帶苦，配合濃郁的奶香味，呈現最完美的組合

世界旅行帶來的幸福與感動

北海刨冰有一個酷愛旅行的店主，除了刨冰以外，還有許多用城市名來命名的飲品，店主想通過這些可愛的名稱來表達對於不同城市特色的理解，那麽你對於韓國有怎樣的想法呢？

+ 2

北海刨冰 總店 主要菜單：雪花刨冰、咖啡、各式飲料等 休息日：（周六）08:00～（周日）08:00、春節未定、中秋節未定 地址：首爾特別市中區茶山路47街28 서울특별시 중구 다산로47길 28 交通：6號線新堂站10號出口，步行2分鐘

點擊下圖繼續看清其餘4間首爾人氣刨冰店！

+ 15 + 14 + 13

延伸閱讀：

韓國盛夏人氣美食

以熱制熱之韓國參雞湯BEST10

【本文由「韓巢網」授權轉載。】