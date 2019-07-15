【韓國美食】吃貨必去首爾通仁市場　特色自助便當35蚊食到你飽！

先來飽飽眼福吧~ 看看這些誘人的小吃！真的是好吃到，吃了還想吃，總是吃不夠~ 通仁市場是一個擁有80年歷史的傳統市場了，是周邊市民經常光顧的地方，而且離景福宮超級近，想要體驗最接近韓國人的生活氣息的旅遊的話，這裏是一個不錯的選擇哦~ 可以參觀完景福宮之後就來這裏吃一頓實惠豐盛又特別的午餐！

當當當當~ 就是這裏啦！雖然門口不起眼，但是裏面真的是吃貨的天堂！應有盡有，而且都很好吃！

附近的家庭主婦們會去這裏買醬菜之類的，周末的活，一家人和情侶會專門來這裏吃小吃，逛市場，回憶兒時（這裏有賣好多韓國人記憶中的兒時零食！而且有一些跟我們小時候的零食超級像，中國人去也會覺得超新奇！）還能看到穿傳統韓服的人們（但是建議租韓服的朋友們盡量不要穿著韓服來吃小吃，弄髒租的韓服就不好辦啦...）

+ 3 + 2

通仁市場 位於景福宮附近的傳統市場，銅錢便當、辣炒年糕人氣十足 首爾 > 市廳・光化門 購物【市場】 主要商品 :蔬菜、小菜、辣炒年糕 休息日 : 每月第3個周日 地址：首爾特別鐘路區，市，弼白雲街道，大路6月3日（一帶）， 在鐘路區，首爾pilundae 6 3路（之一） 交通 : 3號線景福宮站2號出口，步行8分鐘

銅錢 & 自助便當？

我來更具體的說明一下~

首先，帶現金！帶現金！帶現金! 不是所有都支持刷卡，還是帶夠現金最方便！購買銅錢及便當盒的地點：一般在入口處（不固定,門口沒有的時候就找下圖中的牌子就是了）。銅錢可以在市場中大部分賣小吃的店使用（用銅錢支付，店家將小吃盛在你的便當盒裏，其餘賣果蔬生鮮、生活用品等店需用現金）

市場裏的店家們尤其是奶奶們都超級熱情，看你是外國人會給盛得滿滿的，5000塊就能吃的又豐盛又滿足！

強烈推薦靠近市場後門那家有一個大叔的店，有賣辣醬豬皮的，真的超級Q彈，口感超棒，我和朋友們去通仁市場不下5次，每一次去都要去他們家買豬皮，大叔都認識我們了，每次都特別熱情和我們聊天，會給我們盛很多。還有通仁市場特別有名的醬油年糕也一定要嘗一嘗，是在其他地方不容易吃到的美味。和大家平常吃的辣炒年糕是完全不一樣的味道，年糕的大小和口感也不一樣，一定要試一試。

最後一個一定不能錯過的，就是甜米露啦！我真的對它愛愛愛不完！市場裏的小吃一般油比較多，煎餅啊，豬皮啊，等等這些吃多了就比較膩，這時候喝一口甜米露，簡直爽歪歪！快去嘗嘗吧！~

便當cafe通 選擇你喜歡的菜，通仁市場便當咖啡美食店 首爾 > 市廳・光化門 美食【飯・粥、小吃】 主要菜單 : 便當、飲料類 休息日 : 周一、每月第3個周日、春節連休(3天)、中秋節連休(3天) 地址：首爾特別鐘路區，市，弼白雲街道，大路6月3日（仁大道市場客戶服務中心2F） 鐘路區，首爾pilundae 3至6路（塘市場支持中心2樓） 交通 : 3號線景福宮站2號出口，步行8分鐘

那逛完通仁市場去哪裏？

再給大家推薦挨著通仁市場的西村和不遠處的景福宮

通仁市場裏面有很多直接通向外面的小胡同，直接出去就是西村啦，全部都是超有氛圍的韓屋建築，怎麽拍都好看！而且人很少！根本不用專門去北村韓屋村就能拍到好看的韓屋照片和體驗韓屋建築的氛圍！

景福宮是來首爾玩必去的景點之一，相當於去北京玩必去故宮的感覺。穿韓服免費入場哦~ 大家可以在附近的韓服店租韓服進景福宮拍拍拍~ 單純進去參觀一圈也是一份很好的回憶。

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景福宮 有中文導覽！韓國首爾觀光勝地——景福宮 首爾 > 市廳・光化門 景點【古宮】 休息日 : 周二 ※周二是法定節假日的情況營業 地點：首爾鐘路區 Sajik -ro 161 Sobu路Jijiji Jonghong District 交通 : 3號線景福宮站5號出口，即是

最後，祝大家都能有一段愉快美好的旅行~~

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