Sulli生前最愛江南火鍋店　3間雪莉去過的首爾食店

韓國女團f(x)前成員雪莉於家中輕生震驚娛樂圈，朋友和粉絲對於她的離世悲痛莫名。為了方便雪莉的粉絲懷緬故人，《香港01》旅遊記者整理了3間雪莉生前到過的餐廳，讓大家可以透過味覺，體驗雪莉吃過的味道。

只要仔細留意雪莉的Instagram，就會知道她生前很常食平民美食，例如餃子、年糕、炸醬麵等，她亦經常徘徊首爾市中心一帶食店。記者這次找了3間有著雪莉足跡的食店，讓大家可以跟著走一次懷緬雪莉。

【1】超級人氣美食火鍋店 —— SHABULY（샤블리）

韓國近年掀起一陣火鍋熱潮，吸引大量人和明星去光顧。其中一間最多人去的火鍋店，就不能不數到位於江南區一棟建築2樓的SHABULY。SHABULY的入口以鮮黃裝潢配以大量假花佈置，能夠輕易發現。SHABULY的樓面為開放式設計，坐在活動式窗門旁邊就有機會看著街景用餐。

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+ 6 + 5 + 4

雪莉以往多次光顧SHABULY，可稱得上是她最愛的食店之一。她亦兩度在Instagram分享美食。其中一次，她拿著並凝視整碟雪花肥牛，桌子上全是各款蔬菜，鍋中也有著不少蔬菜，十分豐富。另一次，她穿著睡衣舒適地坐著，然後喝了一口湯。

SHABULY（샤블리）

營業時間：平日及星期六 11:30-23:00；星期日 11:30-22:00

地址：首爾江南區江南大路154街35 新沙洞515-9 2樓

電話：02-511-8867

網頁：https://www.instagram.com/shabuly_official/

【2】鰻烤魚、海鮮料理店 —— 論峴鰻魚（논현장어）

對韓國人來講，夏天必食進補的鰻魚料理，能夠增強體力及幫助恢復元氣。論峴鰻魚是位於江南區，大量藝人們經常去的美食店之一，主要分為兩大Menu：Main Menu及Set Menu。論峴鰻魚的吸引力，在於每日從漁場新鮮運到的鰻魚，烤完香味撲鼻。

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雪莉曾在Instagram分享吃烤鰻魚的相片，表現出吃不吃好的苦惱。

論峴鰻魚（논현장어）

營業時間：每日 11:00-05:00（節慶單日休息）

地址：首爾江南區論峴洞121 鶴洞路106（地鐵論峴站1號出口）

電話：02-512-9278

網頁：nhjangeo.itrocks.kr/

【3】Cafe與酒吧結合體 —— 42RABBIT

42RABBIT:FOR TWO RABBIT希望提供充滿愛和美好的回憶給每一個食客，整間餐廳以大量花佈置成秘密花園的感覺，十分適合打卡。42RABBIT佈置為半開放式設計，外面有著露天花園的小徑與餐桌，十分適合BBQ。而開揚的Bar枱設計也給人十分愜意的感覺。不想坐戶外，也可以選擇室內的位置，各款皮沙發、相框和吊燈令人覺得高貴豪華。

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雪莉在拍攝個人綜藝《真理商店》時，與理事長、職員和經紀人一同在梨泰院的一間紅酒西餐廳聚餐，大量西餐菜式讓人垂涎三尺。

42RABBIT

營業時間：每日 12:00-02:00；逢星期一休息

地址：首爾龍山區槐樹路41街50 1樓（地鐵梨泰院站2號出口）

電話：02-795-2766

網頁：https://www.instagram.com/42rabbit_42r/