深圳萬象城Starbucks臻選咖啡酒坊　提神與買醉原來可以在一起

一個人喝點小酒微醺的感覺，酒精帶來的輕微眩暈感，讓整個世界美好得像是加了柔光濾鏡。深圳是一座稍微不努力喝酒就會沒有朋友的城市，喝酒漸漸成為了深圳人放鬆身心的首選。 在這個節奏這麽快的城市裡，無論工作還是愛情，都仿佛被加上了加速條，似乎只有喝酒才能讓時間靜止，讓煩惱消失。對年輕人來說，在她們的酒裡，還藏着許多故事。

琪琪 22歲 初出茅廬的職場新人

連續半個月熬夜加班、修改了第11遍的方案終於過了，老板還特意在會議上讚了她，這是琪琪入職以來，第一次被讚。辛苦了半個多月，瞬間感覺一身輕鬆了，這種時刻，只想喝杯酒慶祝一下。

琪琪最喜歡喝的，就是這一款雞尾酒——「多米尼加之舞」。Rum酒的甜美，臻選冷萃咖啡的醇香，再在一層薄身的cream上鍍上細膩的肉桂粉，進入口腔的那一瞬間，竟讓她收獲一份吃甜品的快樂。一個人喝點小酒微醺的感覺，酒精帶來的輕微眩暈感，讓整個世界美好得像是加了柔光濾鏡。

Linda 26歲 職場達人

來深圳的第5年，Linda迎來了第8次升職加薪。剛好最近她又接手了一個大項目，為了拿出更好的成績，Linda可是做足了準備。每當這個時候，她就會帶著電腦來到安靜的星巴克，一個人靜靜地做點自己喜歡的事情，順便小酌一杯，放鬆一下心情。

Linda最喜歡的，就是這杯酸檸阿佩羅。檸檬的酸，加上阿佩羅的甜，還有一絲淡淡的微苦緩緩回甘。主要是這款酒的度數不高，微醺的感覺，可以讓人很快地進入放鬆狀態~

妮妮 30歲 和男朋友異地三年

今年30歲的妮妮，和男友異地三年了，家人和朋友都總是勸她不要浪費時間了，而她卻一直堅持著。每天最享受的事情，就是下班後和男朋友打一通視頻電話。今天，男朋友開口的第一句話就是：「我下個月要調到深圳了。」

果然，堅持才能勝利啊，就像這杯雙城印記，喝一小口，先是草本的微苦再是柑橘水果的香甜，就像堅持下來的異地戀一樣，總會有圓滿的結果。

酒裡面的故事，仿佛是每一個深圳年輕人的真實寫照。借一杯美酒的微醺開懷暢聊、以一杯咖啡的醇香喚醒活力，用一杯茶的芬芳打開話匣。

Starbucks酒坊入駐臻選深圳灣萬象城門店, 火爆北京、上海的Bar Mixato終於駕到！咖啡×酒的完美結合，用最Starbucks的方式,為城市裡的年輕人一份「融合美好」的小時光。

一定要喝的4杯特調 微醺時刻現在開始

Mixato是意大利文中「融合」的意思，意味咖啡×酒的奇妙組合，將會讓你收獲很多意想不到的驚喜。

1. 濃縮咖啡馬天尼 ESPRESSO MARTINI

這款是Starbucks咖啡特調裡的人氣爆款酒品。在意式濃縮咖啡裡融入經典的伏特加，再加上雲呢嗱糖漿，一起搖晃出細致泡沫，最後再點綴以手工刨出的黑朱古力碎。輕輕抿一口，濃郁的咖啡香隨之而來就是Vodka Martini的烈，伴隨雲呢嗱糖漿和黑朱力古碎的加入，讓原本凜冽的Martini多了一絲絲溫婉。一款飲品可以飲出咖啡、朱古力與美酒的三重味蕾體驗！

濃縮咖啡馬天尼 ESPRESSO MARTINI (深圳微時光授權使用)

2. 大都會 COSMOPOLITAN

粉嫩少女心的收割者，非這杯Cosmopolitan莫屬！無論是口感還是顏值，都可以算是酒中精品。這是一款經典的雞尾酒，以伏特加為基酒，加入了紅莓汁和青檸汁，口感甜而不膩。而粉紅的酒色，宛若女生們相約小酌後臉上的紅暈。

3. 白晝光影 BIANCO SPRITZ

又一款顏值超高的酒，十足的文藝氣息. 利用冰塊制造出光影交錯的美感，搭配嫩綠的迷迭香和鵝黃的葡萄柚皮，外觀非常好看！手捧這麽一杯實至名歸的「白晝光影」，相機簡直是哢嚓哢嚓地停不下來。口感上它更有獨到之處，因為加了很多冰塊，白Vermouth和Tonic的味道很淡，喝起來一點都不沖，是一款非常適合女生的酒！

4. 迴旋古典 REVOLVER OLD FASHIONED

當然，Bar Mixato裡還少不了經典的old fashioned。這款名為回旋古典的酒，基酒的Bourbon whiskey加入了Coffee liqueur，味道微苦卻不失回甘。還帶有絲絲橙皮精油的芳香，是一款充滿魅力的經典雞尾酒。酒精度數也是最高的一杯，「酒鬼」千萬不能錯過！

除了這幾款必打卡的特調之外，Bar Mixato的精釀生啤也值得品嘗。精釀啤酒與眾不同的一點就是，它保留了啤酒最原始的風味，喝起來口感會更加鮮甜。還有來自世界各地的各式葡萄酒，女孩們更加不能錯過精致的微醺小食。

Starbucks的第三空間 深圳新晉的打卡點

全新的Bar Mixato，可以讓你體驗到「白日微醺」的奇妙感受，作為深圳新晉的打卡聖地，進入這個星巴克的第三空間，會讓你眼前一亮。

長式的調酒吧台

Bar Mixato也引入了經典的長式調酒吧台，飲酒傾偈的同時，還可以邊看型帥的調酒師調酒，而背面就是擺滿各式酒品的酒櫃。咖啡與酒，在同一個空間裏完美融合。喜歡拍照又愛喝酒的女生們，可不容錯過這個絕佳的拍照打卡點，隨意地往吧台一坐，都能拍出超好看的照片。

每個角落藏着驚喜

這裡還有一條通往Bar Mixato的神秘長廊，昏暗的燈光仿佛給周圍的環境增添了氣氛。長長的階梯、複古的展示牆，都可以拍出超有feel的照片。

在二樓的休息區，還有經典的星巴克臻選店大logo，在這裏拍照出片率也超高，Starbucks的粉絲們一定要來打卡。

二樓的休息區 (深圳微時光授權使用)

在工作和生活之餘，暫時逃離壓力，約上三五好友，或與自己獨處一會，這裡都是很棒的選擇。日頭飲咖啡，晚上品美酒，屬於年青人的每個時刻，在Bar Mixato統統都能擁有。

地址：深圳市南山區海德三道華潤深圳灣萬象城L185、L212號商鋪 營業時間：周一至周四 09:00-22:00 周五 09:00-22:30 周六至周日 10:00-22:30

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