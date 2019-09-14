【深圳福田】彈床籃球、90度魔鬼滑梯…歎冷氣挑戰10+種過癮運動

原以為只能在綜藝節目裡過過癮的項目：近乎直角的魔鬼滑梯、8米高天堂階梯、網紅黏黏牆等竟然在深圳一個體適能運動中心裡一次過體驗到，刺激、盡興、爽！ ＊下列入場收費以人民幣為單位

玩的就是心跳

在XONE蹦床攀岩體適能運動中心裡，可以盡情跳、盡情嗌，將所有壓力通通發洩出來。上提供的特殊防滑襪，入場唔駛5分鐘就進入hyper mode，減脂、減壓、做運動…一次過滿足三個願望！

近乎直角的魔鬼滑梯，是全中心裡最刺激的項目，望一眼都腳軟！就求求教練，不要再向上拉了…玩之前一定要認真聽專業教練的動作講解，這樣才能放心的刺激。

想挑戰高度的朋友，不可以錯過將近9米高、既像梅花樁，又似Mario跳水管一般的天堂階梯。一步步登上頂峰，再縱身躍下，有種梅花樁上大戰方世玉的氣勢。面對9米高空帶來的恐懼，一開始肯定會震騰騰、止步不前，不過只要鼓起勇氣踏出最後一步，你會發現其實並沒有想像中可怕。

另外，攀岩是一定要玩的項目！雖說不及魔鬼滑梯的驚險刺激，但它考驗的是耐力和體力。各種擺放得不規則的攀岩波波，已經不是傳統意義上的攀岩道，如何向上、如何落腳，都需要鬥智鬥力的思考。

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+ 4 + 3 + 2

燃燒你的卡路里

據說跳足10分鐘=慢跑半小時，專燒卡路里。減肥又好玩，爽！彈床籃球更加是男生們嚮往的戰場，有了彈床的神力加持，籃筐再高，也是灌籃高手！

着上「蜜蜂戰衣」沖向黏貼牆，便能以各種搞怪姿勢黏在牆壁上，體驗一下做蜘蛛俠的感覺。

快樂其實很簡單

來到這裡才發現，成年人的快樂原來是那麼簡單。一邊挑戰各種關卡，一邊感嘆歲月不饒人。（其實就是自己少運動）平日打扮得一絲不苟的女孩，玩起上來已經顧不及飛揚的頭髮了。跳進海綿池裡，重新站起來不容易，感覺要爬出來的時候，又會再次陷入去。睇落簡單的障礙，一不小心就會令你栽進波波池裡，勁考身體協調力！

玩累了還可以到海綿池和波波球池裡，一邊休息一邊影相打卡。還有專門的兒童區，110cm以下的小朋友才可以內進。

+ 6 + 5 + 4

溫馨提示：進行劇烈運動前應聽從教練指示，並量力而為。

願跳彈床時像個細路，風雨裡像個大人。

XONE蹦床攀岩體適能運動中心（深圳微時光授權使用）

XONE蹦床攀岩體適能運動中心 開館時間 平日：10:00-19:00 法定節假日：10:00-21:00 地點 橫崗店：龍崗大道錦薈park大生體育公園內 福田店：海虹路泰福物流公司倉儲大廈102號西門 購票 單人票138元，暢玩90分鐘（網上購票優惠價69元） 家長陪同票每人50元 全天暢玩票，每人268元 交通 橫崗店：地鐵3號線，六約站A口 福田店：60/62路公車，福源花園二期下車

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】