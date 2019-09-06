【深圳好去處】羅湖7D星空光影魔幻城　40+個奇幻IG系場景任打卡

據說看完《小王子》，便會愛上夜晚的每一片星空，幻想漫天繁星中總有一顆屬於自己。走進羅湖7D星空光影魔幻城，仿佛置身在浩瀚星海、穿越億萬星辰，璀璨星光觸手可及。 佔地2000㎡、40多種主題場景、360°沉浸環繞式體驗，仿佛把一整片星空搬來了深圳。

七彩的燈光點亮漆黑空間，像夜空一樣星星點點，讓人忍不住想要伸手觸摸星空的美妙。星光在鏡面反射下無限擴散，倒影出無數斑駁，帶着無限遐想，被無數星光環抱着，迷幻又浪漫。

斑駁的燈光不斷搖曳變換，隨音樂輕輕舞動。光影交錯，周身的燈光隨着呼吸跳動變幻。

+ 8 + 7 + 6

曾飽受摧殘的尖叫雞與小黃鴨一同為你釋放壓力，盡情地把玩、揉捏、尖叫吧！如果還覺得不夠過癮，酷炫的架子鼓也是個不錯的選擇，咚咚咚的聲音響起，你就是太鼓之達人！在不打烊的酒吧裡，酒杯倒映着略帶憂鬱的眼神，似乎在訴說無盡的情感。

拍照的姿勢不用太刻意：靜謐的治癒藍、熱情的emoji黃、清新的雪碧綠，都能帶給你不一樣的靈感。

+ 6 + 5 + 4

幾乎每個女生都一個公主夢。如果現實無法實現，那一定要來這裡！滿眼的粉色能讓少女心瞬間爆炸。如果要走，那就別回頭——太急沒有故事，太緩沒有人生，是鹽是甜，全由自己做主。可愛的頑皮豹和火烈鳥，總能吹來一股IG風。

管你是女神還是誰，來了都得留下你的「嫌犯檔案」，畢竟如此甜美粉嫩的監獄可不多見。或夢幻、或炫麗、或浪漫…仿佛不斷穿梭在童話和宇宙中。帶上你的他，來度過一個美好週末吧！

+ 4 + 3 + 2

7D星空光影魔幻城 地點：深圳市羅湖區東門百貨廣場西座六樓（麥當勞斜對面新巢太空艙酒店專屬電梯） 票價 現場票：68元；網上購票優惠價：39.9元（兒童1.2米以下免票，須有成人陪同；70歲以上老人憑有效證件免票） 時間：10：00—21：00 交通：地鐵1號線（羅寶線）至老街C出口

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