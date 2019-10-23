【日本直擊】遊日必試便利店10大話題新品　附記者真實食評！

日本便利店可以說是遊日必去，Lawson、7-11、FamilyMart 等都經常有意想不到的零食及甜品上架，是次《香港01》旅遊頻道記者為大家直擊日本便利店的最新小食，到底日本人爭相試吃的新品，是否值得入手？一起看記者的食評吧！

除了炸雞出名之外，可樂餅及串燒味道也不錯。（駱煥琳攝）

是次《香港01》旅遊頻道記者在東京鬧市的Lawson搜羅最新的人氣零食及甜品，按圖看最新零食推介及食評。

按圖睇「日本便利店秋季新品」有咩食！

【1】Lawson 士多啤梨CUPKE

【1】CUPKE系列備有4款口味，包括：士多啤梨、朱古力、栗子及TIRAMISU 口味，連稅售315円，即約港幣$23。（圖片來源：Lawson）

Lawson新推的Cup cake系列CUPKE，一推出即引起網民去試吃，甜品備有士多啤梨、朱古力、栗子及TIRAMISU口味。記者選了士多啤梨試吃，面層鋪有厚厚的忌廉，入口帶有陣陣士多啤梨香，味道天然，中間有海綿蛋糕及草莓醬，口感豐富，整體來說味道不錯，喜歡食忌廉的朋友應該會愛上。

【2】Lawson 士多啤梨朱古力

士多啤梨朱古力，連稅售399日圓，即約港幣$29。（駱煥琳攝）

Lawson新推的士多啤梨朱古力系列，近日在Twitter討論度非常高，以往Lawson曾推出過白朱古士多啤梨，好評如潮，是次推出兩款新口味，包括：黑朱古力士多啤梨及像真度高的士多啤梨白朱古力，記者選了後者試味，打開包裝可見士多啤梨像真度極高，外層以士多啤梨味的白朱古力包上果肉，入口帶果香，味道不錯而且新鮮感十足。但要留意的是，朱古力售399日圓，即約港幣$29，但只有約5粒，性價比不太高。

【3】協同乳業 薩摩芋蜜布丁

Meito協同乳業薩摩芋蜜布丁，連稅售144日圓，即約港幣$10。（網上圖片）

Meito協同乳業的布丁出品向來高質，為迎合秋天，品牌選用鹿兒島縣薩摩市的地道食材製成布丁，記者親自試味，布丁口感非常幼滑，番薯味道天然，底層有番薯花蜜醬，味道濃郁，番薯的甘甜味道久久不散，令人想一試再試。

【４】森永 X Bread PaPa's 冰條

森永X Bread PaPa冰條，連稅售162日圓，即約港幣$12。（圖片來源：IG@smu.icebu）

日本著名泡芙店Beard papa's 聯同森永乳業推出泡芙冰條，充滿話題性！冰條外層是朱古力脆皮，內裏是雲尼拿雪糕，咬開會看見黑色的雲呢拿籽，而黃色部分便是吉士蛋黃醬，記者試食後覺得中間的吉士醬過甜，未能吃下剩餘部分，嗜甜者可能會喜歡。

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