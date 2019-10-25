4間台灣茶飲推出秋冬新品　萬波「紫米芋芋椰奶」掀起話題

台灣茶飲店多不勝數，競爭激烈，每間都會定期推出新品吸引顧客，更不時會配合季節，使用當造食材推出限定飲料。最近，台灣有4間茶飲店先後推出秋冬新品，當中「萬波島嶼紅茶」推出的「紫米芋芋椰奶」隨即引起網友熱話。

【1】萬波島嶼紅茶 —— 將甜品變成茶飲

「萬波」來自台中，店內裝修走文青復古風格，飲料款式創新，早前更因為紅豆粉粿鮮奶與楊枝甘露掀起一陣打卡熱潮。「萬波」將甜品變成茶飲的想法非常新穎，亦能完全將味道還原，因此當時上述的兩個人氣飲料風靡了整個台灣。

最近，「萬波」宣布將於10月28日推出新飲品「紫米芋芋椰奶」，以馬來西亞甜品「摩摩喳喳」為原型，結合台灣傳統甜品，加入芋泥、紫米和招牌小芋圓，並淋上鮮奶及椰漿，紫白色的漂亮漸層非常吸引。另外，還可以根據個人喜好轉為熱飲，更可免費添加波霸（珍珠），增加口感。

【2】麻古茶坊 —— 新鮮果肉

「麻古茶坊」的飲料標榜含有新鮮果粒，真材實料，許多網民都表示幾乎每口都能吃到果肉，非常滿足。店家10月推出的秋冬新品「芝芝葡萄果粒」，甫推出就吸引不少網友打卡。

「芝芝葡萄果粒」以巨峰提子沙冰為基底，加入原粒提子果肉和自製綠茶凍，再於上面鋪上一層厚厚的芝士奶蓋，紫色的漸層非常唯美。許多網友都認為口感非常豐富，甜度亦恰到好處。

【3】一芳水果茶 —— 台灣傳統風味

「一芳水果茶」一次過推出3款復古秋冬新飲料，分別是「金鑽鳳梨杏仁露」、「古釀冬瓜仙草露」及「蜜紅豆粉粿鮮奶」。

「金鑽鳳梨杏仁露」混合了鳳梨果肉及杏仁露，味道酸甜清爽。「古釀冬瓜仙草露」以手工製的冬瓜糖磚熬成冬瓜茶，加入仙草，而「蜜紅豆粉粿鮮奶」則還原了台灣傳統零食「紅豆粉粿冰棒」，以綿密的紅豆作為基地，加入鮮奶，再於上面放上台灣甜點粉粿，三種顏色的層次十分漂亮。

【4】清心福全 —— 口碑茶飲店

雖然新式茶飲店林立，但開店超過30年清心福全仍然在台灣人心中佔一席位。日前，清心福全推出了新飲料「太妃鴛鴦奶茶」，混合了錫蘭紅茶和咖啡，味道香醇，加上淡淡太妃糖（拖肥糖）的香味，十分適合秋冬品嘗。