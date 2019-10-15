【台北寧夏夜市】台灣網友推薦5大美食　必食香酥芋丸、滷肉飯

台北夜市眾多，除了港人熟悉的士林夜市、饒河街夜市及師大夜市外，其實還有不少當地人推薦的夜市，寧夏夜市就是其中一個。寧夏夜市被台北網友稱為「最好逛的夜市」，認為雖然攤檔的數量比起大型夜市較少，但食物質素普遍頗佳。近日有網友在台灣論壇PTT中發帖提問，第一次到寧夏夜市應該吃甚麼，立刻引來網友熱烈推薦。《香港01》旅遊頻道記者整理了以下5間美食，下次到台北旅遊不妨跟著當地網友搵食！

【1】方家雞肉飯 —— 雞肉嫩滑

獲得2019米其林必比登推薦的方家雞肉飯，是一間40年老字號的小店。招牌菜就是雞肉飯，白飯上面鋪上滿滿的雞肉絲，許多網友都表示雞肉嫩滑，特製的醬汁與雞油比例適中，味道香甜帶鹹，相當入味。而且一碗只售約9港元，非常抵食！

方家雞肉飯 營業時間：星期二至日17:30 – 00:00，星期一休息

【2】里長伯臭豆腐 —— 香脆惹味

有近70年歷史的里長伯臭豆腐，是寧夏夜市內人氣最高的傳統美食小店之一。網友評價這間的臭豆腐外皮炸得非常酥脆，同時能保留豆腐的嫩滑，配上老闆特別調配的醬汁和微酸的台式泡菜，非常惹味。

里長伯臭豆腐 營業時間：星期一至日12:00 – 00:00

【3】鬍鬚張魯肉飯 —— 香而不膩

鬍鬚張魯肉飯是台灣的知名魯肉飯連鎖店，在台灣擁有多間分店，而總店位於寧夏夜市，不少網友都表示味道比起其他分店出色。將滷得入味的肥肉與豬皮滿滿的鋪在白飯上面，湯汁融入飯粒，攪拌均勻後品嘗，味道香而不膩。

鬍鬚張美食文化館 營業時間：星期一至日11:00 – 01:00

【4】劉芋仔 —— 用料豐富

獲得2019米其林必比登推薦的劉芋仔，只賣兩種食物：蛋黃芋餅及香酥芋丸。許多網友認為，香酥芋丸裏面的芋泥非常綿密，芋頭味道濃郁，每粒約7港元，而蛋黃芋餅則多了鹹蛋黃和肉鬆的鹹香味道，口感豐富，每粒約8港元，最低消費為2粒，味道可以混合。

記者曾經吃過，雖然價格稍貴，但因為味道出色，仍然值得一試。

劉芋仔 營業時間：17:00 – 01:00

【5】祥記純糖麻糬 —— 冰火過癮口感

祥記純糖麻糬是寧夏夜市的人氣攤檔之一，主打麻糬冰。在刨冰上加上熱辣辣的麻糬，在撒上花生粉和黑芝麻，冰火兩重的口感令人大呼過癮。許多網友都大讚，麻糬口感非常煙韌，而且花生香氣十足。

如果秋冬季到訪，網友亦推薦可以試試綜合麻糬，兩顆軟韌的麻糬分別由花生粉及黑芝麻粉均勻包覆，熱熱的非常暖胃。