【首爾美食】人氣5大炸豬扒店推介　TWICE、張東尹都是捧場客

韓國古裝喜劇《綠豆傳》熱播，男主角張東尹劇中男扮女裝，造型驚艷，引起網友熱烈討論。近日有網友發現，張東尹曾經排隊光顧韓國美食節目《白種元的胡同餐館》出現過的炸豬扒店，讓該豬扒店再度爆紅。其實除了這間店外，首爾還有幾間人氣炸豬扒店，以下為大家整理包括該豬扒店的5大餐廳，到首爾旅行時別忘了吃看看！

【1】혼가츠HONKAZ —— TWICE推薦芝士炸豬排

總店位於弘大的혼가츠，開業多年人氣依然不減，門口總是堆滿排隊的客人，亦曾經獲得韓國美食節目《白種元的三大天王》及韓國女團TWICE推介。

最受歡迎的餐點為「芝士炸豬排」，豬扒中間塞滿芝士，半融狀態非常吸引。豬扒醬汁共有三種，有原味、香蕉和士多啤梨，兩種水果醬汁有助中和芝士的膩感。

혼가츠HONKAZ 弘大店 地址：首爾麻浦區西橋洞358-49（서울특별시 마포구 서교동 358-49） 營業時間：星期一至六11:30 – 21:30（星期日休息） 大學路店 地址：首爾鐘路區大明街24地下1樓（서울특별시 종로구 대명길 24 지하 1층） 營業時間：星期一至日11:30 – 22:00

【2】연돈 —— 每日限量發售

位於弘恩洞的연돈（原店名：돈카2014）是區內頗有名氣的小店，主打日式炸豬扒。店家為保持食物質素，每日只接待35組客人，從早上11點開始派發號碼牌，因此門外永遠都大排長龍。

酥脆的豬扒包覆著半融的芝士，更會出現超長的拉絲，受到許多韓國網友好評，就連出名要求高的韓國著名廚師兼企業家白種元於節目《白種元的胡同餐館》中，都對餐廳食物讚不絕口。

연돈 地址：首爾市西大門區弘恩洞9-123（서울 서대문구 홍은동 9-123） 營業時間：星期二至日12:00 – 21:00（星期一休息）

【3】잉글랜드왕돈까스英格蘭王炸豬扒 —— 韓劇《請回答1988》拍攝場景

位於仁川松月洞童話村的英格蘭王炸豬扒，是一間超過30年的老店，曾經是經典韓劇《請回答1988》的拍攝場景，亦曾經多次被韓國美食節目介紹，例如《白種元的三大天王》炸豬扒篇。

店內裝修走復古西洋風，主打韓國式炸豬扒，同時會附沙律、餐湯和麵包或白飯。薄薄一大塊的炸豬扒，不少網友都認為口感酥脆，比起日式炸豬扒多了一份輕盈感，相對沒有那麼膩。

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잉글랜드왕돈까스 地址：仁川市中區仁峴洞26-8 2樓（인천중구인현동26-9혜성빌딩 2층） 營業時間：星期二至日11:30 – 21:00（星期一休息）

【4】테루TERO —— 《超人回來了》三胞胎都捧場

這間餐廳主打日式定食，因為韓國育兒綜藝節目《超人回來了》中的可愛三胞胎到訪過而成為人氣餐廳。

節目中三胞胎到訪的是仁川松島中央公園站附近的分店，點的是炸豬扒芝士火鍋，炸豬扒利用竹籤串起，方便客人食用。將豬扒蘸上旁邊透過蠟燭保溫的芝士，拉絲效果滿足視覺享受。豬扒共有五至六枝，有網友都認為份量較多，建議兩人一起分享。

테루TERO 餐廳於首爾及仁川各有多間分店

【5】설해돈 —— 芝士炸豬扒 + 燉排骨

餐廳的人氣主打之一是芝士炸豬扒，與其他炸豬扒店不同，底部先放上甜辣的韓式燉排骨，上面再鋪上滿滿的芝士炸豬扒。

不少網友表示，豬扒外皮鬆脆，肉質嫩滑，夾起豬扒時的拉絲效果非常澎湃，甜辣的醬汁亦中和了芝士的膩感，更推薦最後可以加點炒飯，加入紫菜和雞蛋，味道一流。