韓國紅葉2025｜紅葉預測日期公布！首爾轉紅？市區近郊22賞楓景點

韓國紅葉2025｜據韓國氣候網站WEATHER i公布，2025年韓國楓葉將會在10月中旬盛開，去韓國首爾旅行的朋友可以順便一睹紅葉盛開的美景！《香港01》旅遊頻道記者整理首爾22大著名的賞楓勝地，有鄰近市區，也有近郊和機場附近的地方，絕對方便你編排行程！即睇下文。



韓國紅葉2025｜首爾賞紅葉10月中旬最佳

踏入秋天，又是賞楓的好日子。韓國氣候網站WEATHER i已經公布了2025年韓國楓葉的預測期！全韓國約在10月中旬~11月初可欣賞到最美的楓葉，而高峰期約出現在楓葉初紅的2周後。

其中最早轉紅的地區是雪嶽山，始於9月30日，並在10月23日達到高峰期。至於首爾，其熱門賞楓勝地北漢山則始於10月17日，高峰期約在11月4日。若想到首爾看楓葉，不妨在10月中左右出發！

2025年韓國賞楓時間表已經出爐！（韓國觀光公社香港支社）

首爾市區賞楓勝地

韓國紅葉景點推薦【1】龍山公園

龍山公園前身為美軍基地，在公園內可以看到楓樹、銀杏樹、紅葉及其他植物等，在秋天時分前往龍山公園便可以看到仍然被保留的美軍建築與楓葉相映成趣，別有一番風味！

龍山公園地址：首爾特別市鐘路區孝子路12

交通：搭乘地鐵至「西冰庫」站



韓國紅葉景點推薦【2】仙雲閣

仙雲閣是一家韓屋咖啡廳，位於北漢山中，也是許多韓劇的取景地，包括《夫婦的世界》、《梨泰院Class》等。雖然交通不算方便，但被紅楓黃杏圍繞的仙雲閣宛如仙境般優美，絕對值得花時間前往！秋天的仙雲閣，戶外的座位會被一整片紅葉包圍，更可以與紅葉近距離接觸！

地址：首爾特別市江北區牛耳洞265-16

交通：搭乘地鐵至「普門」站後轉乘的士



韓國紅葉景點推薦【3】國立古宮博物館

國立古宮博物館位於景福宮旁邊，在國立古宮博物館外有一座非常著名的巨型銀杏樹，樹枝佈滿銀杏，搭配古宮建築的博物館、傳統的石牆，非常愜意！如果穿上韓服到國立古宮博物館拍照就更有氛圍感！

地址：首爾特別市鐘路區孝子路12

交通：搭乘地鐵至「景福宮」站步行4分鐘



韓國紅葉景點推薦【4】仁川自由公園

自由公園是位於仁川的公園，融合了傳統韓國文化及西式建築風格，亦是韓劇《鬼怪》的拍攝場景之一。在自由公園內種植了不少楓樹，在秋季可以看到紅葉隧道圍繞整座公園，在公園頂端更可以飽覽仁川大橋及日落景色！

自由公園（圖片來源：韓國觀光公社）

仁川自由公園地址：仁川廣域市中區濟物梁路232號街46

交通：搭乘地鐵至「仁川」站步行6分鐘



韓國紅葉景點推薦【5】正讀圖書館

正讀圖書館是1977年已經開放的市立公共圖書館，圖書館其中一部分屬於宗親府，是現在僅存三座朝鮮王朝建築之一。圖書館周邊種滿了楓樹和銀杏樹，每年楓季都會有不少韓國人特意穿上校服前來拍照，盛放的楓葉、銀杏的草皮及步道，營造了非常浪漫的氛圍，絕對不能錯過這個絕佳的隱世景點！

正讀圖書館地址：首爾特別市鐘路區北村路5街48

交通：搭乘地鐵至「安國」站步行10分鐘



韓國紅葉景點推薦【6】成均館明倫堂

位於成均館大學內的明倫堂是秋季必去的景點，裡面擁有幾棵巨型的百年銀杏樹，更被指定為第59號自然紀念物！除了銀杏樹外，明倫堂亦種有楓樹，配上一旁古色古香的講堂及傳統石牆，秋意味濃！

成均館明倫堂地址：首爾特別市鐘路區明倫3街

交通：搭乘地鐵至「惠化」站步行10分鐘



韓國紅葉景點推薦【7】南山公園

如果想近近地就能在市區看紅葉賞楓的話，南山公園應該是數量最多且最方便到達的地方。南山公園是首爾最大的公園，附近有首爾地標首爾塔。秋天要去南山公園賞楓的話，不少人都會選擇搭乘地鐵在明洞站附近的纜車站旁的南山步道走上山，但其實途中從另一條路徑上去，景色會更加漂亮。

從地鐵忠武路站出口附近的南山谷韓屋村出發，往Dreamers Guesthouse方向步行約10分鐘後，會發現網纜車站方向的指示牌，然後進入南山步道上山。中途會看見指向國立劇場的指示牌，一直前行就會見到一條斜度不大的寬闊行山徑，沿路有一大片紅葉和銀杏美景，非常壯觀。而且沿途都會有寫著通往N首爾塔的中英對照指示牌，不用擔心會迷路。

南山公園地址：首爾特別市中區三一大路231

交通：首爾地鐵 4號線明洞站 3號出口；地鐵 3或4號線忠武路站3號出口



韓國紅葉景點推薦【8】德壽宮石牆路

德壽宮石牆路是韓國人公認最美的散步街道，即使有著情侶一起走過就會分手的魔咒傳說，亦毫不影響石牆路在韓國人心目中的地位。尤其秋天時，在兩排的楓葉和銀杏的襯托下，氣氛非常浪漫。在石牆路散步後，建議大家可以到附近的貞洞展望台俯瞰染上秋色的德壽宮全景，費用全免。

德壽宮石牆路地址：首爾特別市中區世宗大路99

交通：首爾地鐵1號線市廳站2號出口步行約1分鐘



韓國紅葉景點推薦【9】昌德宮秘苑

除了景福宮和德壽宮外，昌德宮亦是首爾必到的宮殿賞楓勝地。被列為世界文化遺產的昌德宮，宮殿後苑的秘苑被不少韓國人譽為最美的賞楓秘地。無論是紅黃楓葉的交替畫面或是楓葉全盛時期的火紅景象，在韓國古代的建築襯托下都更有味道，美得像一張明信片。

由於昌德宮會限制每日的遊客數目，所以想要參觀和觀看紅葉的朋友，就需要在英文版官網預約門票，由導賞員帶領入內參觀。

地址：首爾特別市鍾路區栗谷路99

交通：首爾地鐵3號線安國站3號出口，步行約5分鐘



韓國紅葉景點推薦【10】梨花女子大學

梨花女子大學也是熱門的賞楓勝地，從梨大站步行3分鐘便可抵達。中歐式的校園建築與秋天植物搭配起來非常詩情畫意，各處林立著徐徐飄落的楓葉，就像走進了韓劇之中，非常浪漫！遊歷完大學後，還可順道在充滿平價彩妝與服飾的梨大女人街逛逛，非常適合制定作為半天的行程。

地址：首爾市西大門區大峴洞11-1

交通：地鐵2號線梨大站2、3號出口走路3分鐘



韓國紅葉景點推薦【11】首爾林公園

想在首爾這個繁華大市找到一大片楓葉林，靜靜欣賞楓葉？位於市中心的首爾林公園是個不錯的選擇。首爾林公園以文化藝術公園、生態林、自然體驗學習園地、濕地生態園等4大主題公園所組成，有一大片面積的自然景色，每逢秋天便會染上非常震撼的紅色和金黃色，經過明鏡池時，湖水還會反映出楓葉的倒影，走在遍地落葉的公園街道上，隨處找個地方拍照打卡都絕對不會失望！

地址：首爾市城東區蠹島路273

交通：水仁盆唐線首爾林站5號出口



韓國紅葉景點推薦【12】汝矣島漢江公園

位於漢江附近的汝矣島公園，不僅是韓國知名的賞楓地點，更是韓劇經常取景的地方，因此漸漸成為情侶的約會聖地。公園地理位置便利，交通十分方便，只要在汝矣渡口站步行約5分鐘便到，而且不時會舉辦豐富的活動，一到秋天，更是被楓葉映照出一片橘紅，非常浪漫！

地址：首爾市永登浦區汝矣公園路68

交通：首爾地鐵5號線汝矣渡口站2號出口，步行5分鐘



韓國紅葉景點推薦【13】慶熙大學

除了梨花女子大學，慶熙大學也是著名的賞花聖地。在春天可以看到一大片粉紅色的櫻花，而到了秋天，大學的各處便會被楓葉所包圍。有別於梨花女子大學，慶熙大學以哥德式建築設計，充滿歐洲異國風情，仿佛步行在歐洲的路上！而其中一座建築物「和平殿堂」，外觀古典雅緻，配合幽幽的楓葉更是熱門的打卡位！

地址：韓國首爾特別市東大門區慶熙大路26

交通：回基站1號出口，轉乘1號綠色小巴（往慶熙醫療院方向），到終點站下車即可



韓國紅葉景點推薦【14】景福宮

有超過600年歷史的景福宮是首爾最著名、最古老的宮殿，為初到首爾必去的景點。秋天時穿著韓服到訪，在各個宮殿之間穿梭拍照，別有一番感覺。宮殿在盛開的楓葉和銀杏的襯托下，更顯典雅。

遊覽完景福宮的秋色後，不妨到附近的西村走走。西村是首爾近年的熱門小區之一，巷弄中有不少由韓屋改建而成的咖啡店和文創小店，文藝氣息濃厚，氣氛悠閒靜謐。

景福宮地址：首爾特別市鍾路區社稷路161

交通：首爾地鐵3號線景福宮站5號出口，步行約5分鐘



韓國紅葉景點推薦【15】三清洞

三清洞鄰近景福宮，因此可將行程安排在一起。從安國站1號出口，步行一會兒便會進入首爾三清洞。馬路兩側的街道上種植了多棵銀杏，在楓葉季形成一條銀杏大道，同時還可拍到朝鮮古宮的石牆，可以拍照拍到手軟！

三清洞地址：首爾特別市鐘路區三清路107

交通：安國站1號出口直達



近郊賞楓勝地

韓國紅葉景點推薦【16】八公山公園

八公山是韓國大邱最高的一座山，也是當地人閒時會來散步或野餐的地方。當紅葉季來臨，八公山自然公園便會有一條長達16.3公里的楓葉大道，一大片紅葉覆蓋整個公園，此外，你還可以乘坐纜車以俯瞰角度觀賞紅葉，因此吸引不少旅客專程到訪賞楓。

八公山地址：大邱廣域市東區八公山路199街6-1

交通：搭乘大邱地鐵1號線至峨洋橋站或東大邱站，轉乘紅色巴士「急行1號」至終點站下車。



韓國紅葉景點推薦【17】南怡島

提到首爾近郊最著名的賞楓地點，一定非南怡島莫屬。南怡島距離首爾大約一個多小時車程，一年四季的風景都非常漂亮，尤其秋天時的一大片楓葉和銀杏美景，令人歎為觀止。如果想避開人群，建議下午時分進入南怡島，更可以拍到暖暖的陽光穿梭於楓林和銀杏樹間的愜意畫面。如果想欣賞紅黃交織的楓葉，建議10月尾至11月初前往。

地址：江原道春川市南山面南怡島街1

交通：

方法一：搭乘地鐵七號線至上鳳站轉乘京春線到加平站（從上鳳搭乘到加平約50分鐘）

方法二：搭乘地鐵六號線至新內站轉乘京春線到加平站（從新內搭乘到加平約50分鐘）

開放時間：4-10月09:00 – 19:00，11-3月09:00 – 18:00



韓國紅葉景點推薦【18】北漢山國立公園

除了知名的雪嶽山，北漢山國立公園是首爾唯一的國家公主，除了可觀賞到花崗岩、超過1,000種動植物和一夜文化古跡外，到了秋天還可以欣賞翩翩的紅葉，也是韓國人經常行山郊遊的熱門地點，甚至連海外的旅客也慕名而來。喜歡行山，又不想與太多遊客擠在城市看楓葉的話，北漢山國立公園是個不錯的選擇！

地址：首爾特別市城北區輔國門路262

交通：地鐵舊把撥站1號出口，轉乘704或34號公車，於北漢山城下車即可



韓國紅葉景點推薦【19】內藏山國立公園

內藏山國立公園每逢秋天，紅葉便會遍佈整座山林，場面非常壯觀！公園除了有內藏寺、白羊寺，及著名的道德瀑布、金仙瀑布外，更有可以拍攝「天空之鏡」的雙溪樓，雖然內藏山距離首爾約3小時車程，在行程安排上４至少要預留一天，不過也因此而遊客較少，想享受恬靜、充滿深度的賞楓之旅，不妨把內藏山國立公園編排在行程裡！

地址：全羅北道井邑市內藏湖畔路328

交通：首爾龍山火車站乘搭KTX往井邑站，轉市內巴士171號至總站即可



韓國紅葉景點推薦【20】晨靜樹木園

園內種滿超過5000種花卉，一年四季都會有不同的慶典和活動，而每年的秋季，晨靜樹木園都會舉辦楓葉節，吸引不少旅客前往遊覽。庭園空間非常廣闊，於10月尾到11月初這段期間到訪的話，能看到園內紅黃綠色交織的美麗畫面。由於晨靜樹木園與南怡島同屬一條巴士路線，建議可以安排一日的行程，一次過欣賞兩大楓葉美景。

地址：京畿道加平郡上面樹木園路432

交通：於龍山站／清涼里站搭乘ITX青春列車；或搭乘京義中央線、7號線至上鳳站，再轉搭往春川的京春線地鐵，在加平站下車，於2號出口前的巴士站轉乘「加平觀光地循環巴士」A路線到晨靜樹木園

開放時間：08:30 - 19:30



韓國紅葉景點推薦【21】仁川松島中央公園

由多套人氣韓劇包括《鬼怪》《藍色大海的傳說》《太陽的後裔》《沒關係，是愛情啊》《超人回來了》《Running Man》的取景拍攝地仁川松島中央公園，中央公園面積達101英畝，每逢秋天，公園便會被一整片楓葉林包圍。公園共有5個主題庭園，在水上樂園內，可租借單車、獨木舟、小船等設施作為賞楓的代步工具，非常適合帶另一半或一家大細前往！

（小紅書@Oliver）

地址：韓首爾仁川廣域市延壽區Convensia大路160

交通：中央公園站（CentralPark）4號出口，步行7分鐘即可



韓國紅葉景點推薦【22】一山湖水公園

距離首爾市中心約一小時車程的山湖水公園，面積高達面積達30萬坪，作為亞洲最大的最大的人工湖水公園，除了有兒童遊戲區、自然學習場、丹頂鶴飼育場、音樂噴泉，更植有100多種野生花與20多萬棵樹木，不但可在楓葉季觀賞浪漫唯美的紅葉，其湖面景色幽美，也是賞湖的好地方，可沿着慢跑道或散步小徑步行，享受一個愜意的下午。

地址：京畿道高陽市一山東區湖水路595

交通：首爾地鐵3號線至鼎缽山站1號出口，沿著一山文化廣場走約10分鐘



（全文完）