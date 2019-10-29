東京掃街｜新宿街頭5款人氣暖笠笠小食　必試拉芝熱狗及蜂蜜糖餅

新宿作為東京最熱鬧的地區之一，除了購物消閒，更有不少話題美食可以嘗試，是次《香港01》旅遊頻道記者嚴選新宿街頭5款掃街必吃小食，讓你在寒風下可以歎小吃保暖！計劃秋冬去東京旅遊要Bookmark去試了！

【1】即叫即製章魚燒@築地銀だこ

提到日本街頭小食不得不提章魚燒，而位於新宿的「築地銀章魚燒（銀だこ）」是日本知名的章魚燒連鎖店，店內的章魚燒有多款口味，如原味、明太子、蔥燒等，全部即叫即製，熱呼呼的章魚燒外皮酥脆、內部軟稠，更附有大粒的章魚肉，滿足之餘亦可以暖身！絕對是秋冬街頭必試小食之一！

築地銀章魚燒(築地銀だこ) 地址：東京都新宿区歌舞伎町1-19-1 新宿東宝ビル 1F 電話：+81-3-6205-5959 営業時間： 10:00至翌3:00 官方網站：https://www.gindaco.com/

【2】超邪惡拉芝熱狗@アリランホットドッグ

最近在日本的人氣小食非芝士熱狗棒莫屬，而位於新宿的アリランホットドッグ（ARIRANG HOTDOG）主打韓式炸熱狗棒，熱狗每日新鮮即叫即製，招牌芝士熱狗棒炸至金黃色，外層香脆，一秒流心，入口可嘗到啖啖熱溶芝士，更有拉絲效果，食客可以自行加配不同的醬料，如番茄醬、蜂蜜黃芥末醬、芝士醬、芥末醬和辣醬，增加風味！

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アリランホットドッグ（ARIRANG HOTDOG）( 新大久保本店 ) 地址：東京都新宿区百人町2-1-2 交通：新大久保站起走「大久保通道」徒步2分鐘 營業時間：10:30-21:00 網址：http://arirangjapan.jp/

【3】熱辣辣糖餅@ソウル市場

韓國人氣街頭小食「糖餅」現在成為日本妹掃街必吃的美食，位於新宿韓國城內有多家售賣韓國小吃的店舖，而「ポポホットク」專賣韓式小吃蜂蜜糖餅，以麵皮包上紅豆、蜂蜜，或是砂糖、肉桂粉，雖然材料簡單，但全部即炸即吃，保證新鮮熱辣，一口咬下，便可嘗到熱騰騰又柔軟的綿密口感，令人回味無窮！但注意糖餅剛炸起，溫度超高，容易燙到舌頭！

蜂蜜糖餅@ソウル市場 地址：東京都新宿区大久保1-16-15豊生堂ビル1F 交通：新大久保站起徒步4分鐘 營業時間：09:00～24:00

【4】人氣鯛魚燒店@わかば

鯛魚燒可說是日本最傳統的街頭小食，而東京新宿區隱藏了一間知名的鯛魚燒店——若葉鯛魚燒（わかば）。店舖創立於1953年，只賣傳統口味的鯛魚燒，出品紮實美味成為人氣排隊名店！

若葉的鯛魚燒以炭火烤製，外皮薄脆、微焦的程度剛剛好，內裏則放滿紅豆餡，口感紮實。新鮮出爐的鯛魚燒美味之餘更可以暖手，絕對是一舉兩得！

たいやき わかば 地址：東京都新宿区若葉1-10 營業時間：週一至六 09：00-19：00(賣完即關門)，週日定休 交通方式：東京Metro丸之内線・南北線、JR中央線「四ツ谷駅」徒歩約5分

【5】新派暖胃熱飲@OCHABA

日本陷入珍珠狂熱，今年3月首家日本奶茶專門店「OCHABA」登陸新宿，店家使用有日本第一之稱的靜岡縣茶葉老店「丸善製茶」共同開發而成的茶葉，完美調配「淺蒸茶」和「深蒸茶」，並提供綠茶、焙茶、玄米茶3種茶底，客人可自行選配材，如黑蜜蕨餅、白玉丸子等，是現時日本最受歡迎的飲品店，如在東京街頭血拼過後，可以買杯熱飲暖暖胃。