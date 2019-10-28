【東京獨遊】樂天新宿膠囊旅館訂房排名TOP10　超近JR站性價比高

在日本樂天旅遊網訂日本的酒店多數會比Booking.com和Hotels.com平，是日本人常用的訂房網。最近網站更公布了東京新宿人氣膠囊旅館Top 10排名，全部配套完善、超近JR站，更有免費護膚用品提供，計劃到東京獨遊的朋友記得Bookmark！

日本訂房網站「樂天（楽天トラベル）」統計了2018年9月1日至2019年8月31日，旅客訂住膠囊旅館的數據，並公布了東京新宿人氣膠囊旅館Top 10排名，想知道現時新宿最人氣、方便的膠囊旅館，就要看下文了！

【第1位】地點一流@新宿區役所前膠囊旅館

旅館位於東京市中心，地理位置絕佳，附近有觀光景點、餐廳和酒吧，配套方便，距離JR新宿站4分鐘的步行路程，距離西武新宿站只須3分鐘的步行路程，設有女性專用樓層、大浴場（僅限男性）、公共區域提供免費無線網路和保險箱，還設有24小時營業的餐廳，提供定食、小吃、酒精等，非常便利。整體而言，旅館性價比高！

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新宿區役所前膠囊旅館地址：東京都新宿區歌舞伎町1-1−2−5 房價：約HK$ 240/晚 最近車站:JR線新宿站徒步4分鐘 官網: capsuleinn.com/shinjuku/ (日文)

【第2位】24小時Check in@Capsule Hotel新宿510

距離新宿站東口徒步8分鐘的膠囊旅館「Capsule Hotel新宿510」（カプセルホテル新宿510），提供24小時的入住退房服務，即使一大早抵達也可以順利辦理入住手續，另外店內的大浴場同樣是24小時服務，就算是深夜或清晨住宿的朋友，都可以盡情使用。

而且「Capsule Hotel新宿510」的女性樓層與男性樓層是獨立分開，各位女性背包客絕對可以安心入住。店內亦提供基本的盥洗用具，如牙刷、洗髮水、護髮素、浴巾等，方便旅客隨時入住。

Capsule Hotel新宿510地址:東京都新宿區歌舞伎町2-40-1 最近車站: JR線新宿站徒步8分鐘 房價：最平¥2,900起/晚(約HK$210) 官網: capsule510.jp/

【第3位】男性豪華膠囊@安心之宿Premier新宿站前店

在 2016年7月才開幕的「安心之宿Premier新宿站前店」是一所專為男性旅客而設的新型膠囊旅館，從新宿站徒步只須2分鐘，旅館聘有會英語，中文和韓語的工作人員，並設有24小時入住服務，即便是深夜抵達也可以安心前往投宿。

另外值得一讚的是，旅館設有人工溫泉並提供多款免費用品，如四十多款飲品任飲、各種沐浴護理產品、洗衣及柔順劑，入住過的旅客都對旅館讚不絕口，打算到東京旅遊的男性朋友絕對可以一試！

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豪華カプセルホテル 安心お宿 新宿駅前店 地址：東京都新宿區新宿4-2-10 價格：4,980日圓/晚(約HK$359) 交通方式：JR新宿駅東南口出發步行大約2分鐘，地鐵新宿三丁目駅E5出口步行大約5分鐘 官網：http://www.anshin-oyado.jp/shinjuku/ ＊注意事項：男性專用旅館，謝絕身體上有刺青紋身的客人。

【第4位】飛機艙主題＠First Cabin

First Cabin是以飛機艙為概念的膠囊旅館，共有3種房型，分別為高級經濟艙、商務艙、頭等艙，目前在東京共有11間分店，對比其他廉價膠囊旅館，First Cabin價位稍高，但空間感大，商務艙及頭等艙都有獨立房間，頭等艙的空間更足以放下行李箱，床底還有可以上鎖的儲物櫃。

另外，旅館免費提供耳塞、膠布、止鼾鼻貼、基本護膚品、化妝棉、棉花棒、捲髮器等用品，非常貼心。

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First Cabin新宿店 地址：TKP Ichigaya東京都新宿區市谷八幡町8號樓 價格：最平HK$250/晚 網址：https://first-cabin.jp/zh-CHT/

【第5位】簡約系@9h nine hours

9h nine hours 概念是來自「1小時沐浴、7小時睡眠、1小時梳妝打扮」，目前在東京共有7間分店，位於成田機場第二航廈亦有分店，適合乘搭凌晨機或清晨時分上機的朋友借宿一宵。

而是次躋身第5位的9h nine hours北新宿分店，在2018年11月15日才開幕，距離JR市谷屋站僅有5分鐘步行路程，交通便利。旅館主打簡約裝潢、睡眠空間採用黑白相間的極簡設計，床位分為上下層，走太空艙風格，每格都可放下捲簾，享受自己的私人空間。而且旅館採用男女分開的形式，連電梯也是，確保獨遊女生的安全。

入住時旅客會拿到的一個盥洗包，內有牙膏、牙刷、大小毛巾各一條，外加睡衣與紙拖鞋。而淋浴間都更提供日本知名品牌「TAMANOHADA」的沐浴用品，據說還會按照季節來調整沐浴用品，夏季提供清爽薄荷香的產品，而冬季則提供柔順無花果香的產品。

+ 3 + 2

9h nine hours北新宿店 地址：東京都新宿區百人町1-4-15 nine hours北新宿大樓3-8F 價格：4,000日圓/晚(約HK$288) 網址：http://nine-hours-shinjuku-north.hotels-tokyo-jp.com/en/

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