韓國冬天必吃5大街頭美食　雞蛋糕、魚糕暖入心　附首爾小店推薦

韓國已經正式進入冬天，晚上更有機會需要穿上羽絨。走在街頭上寒風凜冽，此時如果來一口暖呼呼的美食，必定格外滿足。韓國街頭小吃攤檔眾多，一到冬天就更受歡迎，《香港01》旅遊頻道記者為大家精選了5款冬天必吃的街頭美食，即將到韓國旅行的朋友一定要試試看！

【1】糖餅（호떡）

糖餅是韓國的傳統甜品，煙韌的外皮包覆著甜甜的糖漿，如果在寒冷的街頭來上一塊，絕對非常滿足。除了知名的果仁糖餅（씨앗호떡），還有多種創新口味，例如芝士、蜂蜜、泡菜味等。

除了街頭攤檔外，首爾還有不少人氣的糖餅小店，包括호떡당、서울호떡、더호떡。

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호떡당大學路分店 地址：首爾鐘路區大學路10街11（서울특별시 종로구 대학로10길 11） 光華門D Tower 地址：首爾鐘路區鐘路3街17 D Tower（서울특별시 종로구 종로3길 17 D타워） 益善洞分店 地址：首爾鐘路區敦化門路11街34-3（서울특별시 종로구 돈화문로11길 34-3）

서울호떡地址：首爾麻浦區西橋洞364-19（서울특별시 마포구 서교동 364-19)

더호떡地址：首爾麻浦區西橋洞346-53 （서울특별시 마포구 서교동 346-53）

【2】鯛魚燒（붕어빵）

鯛魚燒亦是韓國冬天必吃的街頭人氣小吃之一，除了傳統的紅豆餡外，還有許多口味，包括朱古力、吉士。要數首爾較受歡迎的鯛魚燒攤檔，전설의 잉어빵必定是其中之一，於綜藝節目《白種元的胡同餐館》出現後，立刻人氣急升，當中以忌廉芝士和番薯味最受好評。

另外，首爾地鐵建國大學入口站附近的자색고구마붕어빵亦是人氣攤檔之一，脆脆的紫紅色外皮包覆著番薯泥，非常受附近大學生歡迎。

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전설의 잉어빵 地址：首爾東大門區慶熙大路4路27（서울특별시 동대문구 경희대로4길27)

자색고구마붕어빵 地址：首爾地鐵建國大學入口站附近

【3】魚糕（오뗑/어묵）

韓國的冬天非常寒冷，如果再刮起冷風，簡直苦不堪言，此時就會想起熱騰騰的魚糕串。口感軟韌的魚糕固然美味，但最重要的當然是魚糕的熱湯。一邊吃魚糕串一邊喝著冒煙的熱湯，整個身體立刻變得暖呼呼。

明洞、東大門、弘大等地區的街頭必定有售賣魚糕的攤檔，除此之外，來自釜山的知名魚糕店古來思魚糕（고래사어묵）在明洞、東大門等地亦有分店，逛街經過的話不妨試試。

고래사어묵 於明洞、東大門等地都有分店

【4】炒年糕（떡볶이）

炒年糕是韓國的國民美食，通常會加入雞蛋、魚片等食材，味道辣中帶甜，能令身體變得暖和。每間攤檔或餐廳售賣的炒年糕醬料都由老闆自家調製，因此辣度會有不同。而通常售賣炒年糕的地方都會同時供應魚糕湯，可以一次過品嘗兩種暖胃美食。

除了各大街頭的攤檔外，位於弘大的그동네떡볶이和홍대마늘떡볶이亦是人氣店家。

그동네떡볶이 地址：首爾麻浦區西橋區335-16（서울특별시 마포구 서교동 335-16）

또보겠지떡볶이 地址：首爾麻浦區弘益路5內街24（서울특별시 마포구 홍익로5안길 24）

【5】雞蛋糕（계란빵）

韓國一進入秋冬，各大街頭就會出現一個個的雞蛋糕攤檔，在遊客勝地如明洞、弘大、梨大等都能找到。

韓國的雞蛋糕是先將麵糊倒入模具中，再在中間打上一顆新鮮的雞蛋，外形胖胖的十分可愛，並使用紙杯裝著，方便食用。雞蛋糕口感鬆軟，熱呼呼的感覺，令人感覺滿足。