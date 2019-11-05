日本北海道美瑛再有無品遊客　擅闖青池樹上拍照　破壞者身份竟是

遊客前往景點打卡時應該遵守當地的禮儀文化，不過仍然有遊客為了打卡拍美照，做出危險行為，甚至罔顧自己和他人安全，非常自私！近日facebook專頁「Npo法人・美瑛町写真映像協会」發表圖文，稱有遊客在人氣景點美瑛青池作出不當和危險行為。

【1】危坐青池旁樹枝@北海道美瑛青池

位於北海道美瑛町白金的青池，湛藍色的池水與聳立白色枯松互相輝映，甚至被譽為一生人一定要去一次的景點。不過近日有網民在facebook專頁「Npo法人・美瑛町写真映像協会」發圖文，稱有遊客包括日本人於青池旁做出不當行為，包括危坐青池旁的樹枝和站在青池旁非常近的地方拍照，行為非常危險，更罔顧自身和他人的安全！

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【2】擅闖私人土地拍照@美瑛聖誕樹

今年初北海道美瑛町攝影師Kent Shiraishi（ケント白石），於社交網絡上，斥有港人攝影師擅闖有「立入禁止」的私人地方，拍攝美瑛景點「聖誕樹」，他斥對方不遵守攝影禮儀，更表明絕不歡迎這些不守規則的遊客。

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【3】隨意闖民居、拉扯藝妓@京都祇園花見小路

祇園町的「花見小路」有不少古色古香的建築和景色，向來是京都人氣景點。不過有部分遊客作出不禮貌行為，例如未經許可隨意闖入私人地方，以及為拍攝藝妓而拉扯對方等。由當地居民商戶組成的祇園町南側地區協議會，於10月25日表示，因部分遊客的不禮貌行為，除非獲得有關人士許可，否則禁止遊客在「花見小路」的私人道路上拍照，違者將罰款1萬日圓（即約720港元)。

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