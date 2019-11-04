北角一田10間食店全攻略　必試即叫即燒海鮮　黑糖炸雞和牛壽喜燒

北角居民有福啦！一田超市將於明日（5日）在距離港鐵北角站僅5分鐘腳程的北角匯開幕！一田超市北角分店引入10間日本餐廳，當中5間是星級餐廳，更有即場燒海鮮，包括燒北海道特大魷魚和半連殻帶子等，不過即燒海鮮只限由今個月5日至18日，想吃的讀者就要快手啦！《香港01》飲食記者試食數款獨家美食，山下菓子推出一田獨家的「P助與兔兔」人形燒造型可愛，配上菠蘿沙冰就更清新！

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【1】即叫即燒海鮮@一田海產浜燒祭

「一田海產浜燒祭」亦是一大賣點！記者試食過後覺得最出色的是北海道特大魷魚，口感較軟腍，沒有加調味料也夠新鮮！而燒北海道半殻帶子比預期好，帶子份量十足，非常鮮味！攝記哥哥就覺得燒明太子雞翼夠惹味，明太子沒有想像中䶢，兩者之間非常夾！即燒甲羅燒就有原味和海膽等三款口味，充滿蟹膏香！不過要留意「海產浜燒祭」是期間限定，由今個月5日至18日，海鮮愛好者記得趁早去嘗鮮！

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【2】P助與兔兔人形燒@山下菓子

山下菓子與一田獨家推出P助與兔兔人形燒，內餡是滿滿的紅豆蓉，整體來說偏甜，不過加上一杯菠蘿沙冰就可以中和甜味。攝影哥哥試飲後覺得沙冰偏酸，口感清爽！

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【3】黑糖黑蒜醬炸雞＠天下鳥

天下鳥主打即叫即炸日式炸雞，榮獲日式炸雞大賞「最高金賞」！一田超市北角分店獨家發售金嘗炸雞配黑糖黑蒜醬！攝記哥哥形容雞肉非常嫩滑，意想不到的是黑糖和蒜味非常夾，一點也不奇怪！

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【4】星級潮州滷水@阿鴻小吃

連續五年米芝蓮一星餐廳，阿鴻小吃主打潮州滷水小食。記者試食過豐味豬軟骨、千層素鵝和南乳粗齋。豬軟骨大大件，軟骨煮得非常腍軟又入味，整體偏辣！記者和攝記者哥哥千層素鵝記者就覺得南乳粗齋南乳味頗濃，整體偏䶢，但比較普通！

記者反而覺得叉燒比想像出色，叉燒是半肥瘦，口感軟腍和入味，口味偏甜，記者更一連吃了三四件！

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【5】海苔黑糖口味章魚燒@日本章魚燒連鎖店「はち八(88)」

日本章魚燒連鎖品牌以為北角一田分店推出限定的海苔黑糖口味章魚燒，記者試食後覺得章魚燒普通，不過記者試食時因太心急，不慎燙傷口，大家吃章魚燒時記得小心燙！

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【6】百年麵包老店@Donq Bakery

Donq Bakery是神戶一間百年麵包老店，主打鬆軟又充滿奶油香的麵包，6個裝的乳酪柔軟餐包只售$20！另外Donq Bakery特別推出50個限定福袋，每個福袋售$100，內有$20商品換領券、一瓶果醬、一個牛角包和一個鄉村包等！

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【7】鹿兒島和牛壽喜燒@Don+

Don+由大阪肉工房千里屋開設，主打鹿兒島黑毛和牛等高級和食料理。Don+主打鹿兒島和牛壽喜燒御膳和鹿兒島和牛漢堡扒御膳，為慶祝新店開張，鹿兒島和牛壽喜燒御膳推廣價只售$380，第二份更半價發售！鹿兒島和牛漢堡扒御膳推廣價只首$99，有一件和牛漢堡扒、四款小菜和沙律等，非常抵食！

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【8】「海鹽黑胡椒番茄雞絲拉麵」@八番麵工房

八番麵工房主打以蔬菜搭配健康麵食，以及使用招牌直源醬油，今次特別為北角一田推出「沖繩海鹽黑胡椒番茄雞絲拉麵」，推廣價售$44。拉麵特別使用沖繩海鹽，材料非常豐富，湯底亦非常濃郁，半個溏心蛋亦不過不失！

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【9】玉子燒名店@麥玉子

即叫即燒的玉子燒使用日本北海道雞蛋，加上特製的鰹魚汁燒製，新店推出限定的紫薯玉子燒和沖繩黑糖玉子燒，兩款口味推廣價都只售$35。記者所見黑糖玉子燒的黑糖醬汁非常豐富，帶微微黑糖香味，而紫薯玉子燒的內餡是滿滿的紫薯，看起來非常飽滿！

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【10】限定紫薯牛角酥窩夫@UCC Coffee Shop

UCC Coffee Shop推出全新的紫薯牛角酥窩夫，原來窩夫和雪糕就非常夾，搭配香甜的紫薯，是甜品控的一大福音！如果怕牛角酥窩夫太甜，可以搭配UCC招牌咖啡一起享用，沖淡口中的甜膩！

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