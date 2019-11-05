關東煮迷末日！日本便利店現煮關東煮將消失　FamilyMart率先試行

關東煮是日本便利商店的招牌熟食之一，無論是FamilyMart、7-11或是Lawson都會在收銀旁邊放上熱食關東煮，讓客人自行揀選喜歡的食材，在天冷的時候，吃上一碗熱騰騰的關東煮，絕對叫人大感滿足！但最近日本FamilyMart卻宣布即將淘汰這款傳統小食，令不少日本人大感震驚！

日本Family Mart最近宣布會逐步淘汰現煮關東煮，改為微波爐關東煮。（網上圖片）

日本便利店三大龍頭，包括FamilyMart、7-11及Lawson都宣布將考慮調整熟食關東煮的服務，而FamilyMart更率先試行將現煮關東煮換成預先製好的獨立袋裝，一袋8件只售213円，雖然價錢實惠，但網友指「沒有它就沒有靈魂」，而嘗過的日本網友都表示口感及味道都不同了，表示大感失望。

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淘汰原因竟是太麻煩？

（網上圖片）

原來處理熱食關東煮過程繁複，由於不同的食材熬煮時間都不同，食材烹調時間由6至16小時不等，例如蛋要16小時，竹輪只須9小時，店員每天要分多次加入配料，程序複雜。目前，FamilyMart讓分店自行決定是否要繼續經營關東煮服務，不過到了明年，就會由總公司規定統一淘汰！想吃的朋友要把握機會了！