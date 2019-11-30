【環遊世界】跟著電影去旅行！盤點九個必到電影取景地　打卡朝聖

進電影院看電影是大家最愛的休閒活動之一，有時候一部賣座的電影就能讓一個小鎮一夕爆紅，可能是因為動畫是以當地為發想、也有可能是整個製作團隊遠赴當地取景、拍攝，讓喜歡這些電影的人們想親眼去見識一番！今天旅遊咖小編要帶大家看看幾部電影的拍攝地或靈感發想的點，如果大家不知道要去哪邊玩的話，不妨參考看看喔！

#亞洲

1. 日本京都｜名偵探柯南：迷宮的十字路

相信對大家來說，《柯南》可是一點都不陌生吧～《名偵探柯南：迷宮的十字路》是他的第七部劇場版，以京都為背景。在辦案、追查犯人的過程中，提到了許多京都的景點，如：五条大橋、弁慶石、鴨川等等。雖然這部電影是動畫，但這些景點都是貨真價實、等著大家去拜訪一下呢！

推薦景點：渡月橋、八阪神社、伏見稻荷大社

《名偵探柯南：迷宮的十字路》宣傳海報

2. 新加坡 馬來西亞｜我的超豪男友

《我的超豪男友》是一部改編自同名小說的電影，於2018年上映，在上映前便話題不斷，上映後更是獲得廣大好評與推薦。劇中場景大多在星馬做拍攝，像是男主角好友Colin的婚禮派對就是在新加坡的濱海灣花園拍的，這座公園是一個世界級的綠建築；另外還記得電影裡的單身派對嗎？這一幕是在美麗的馬來西亞島嶼蘭卡威取景的！

推薦景點：濱海灣花園、蘭卡威、新加坡、馬來西亞

《我的超豪男友》宣傳海報

#歐洲

3. 英國倫敦｜哈利波特

《哈利波特》系列電影可以說是陪伴著小編長大呀XD雖然整個系列是到英國各地各區走地拍攝，但這部電影的故事背景就是設定在倫敦～作為哈利波特迷，不能錯過的倫敦景點清單絕對有國王十字車站與哈利波特影城，不僅有各種熟悉的場景，這兩個地方還有做一些特別的裝飾讓人好像置身於魔法世界一般呢～

精選行程：國王十字車站、哈利波特影城

《哈利波特》電影宣傳海報

還有6大電影拍攝地！按下圖即睇▼▼

+ 15 + 14 + 13

不管是經典中的經典或者近期才上映的新電影，每部片都把這些景點拍的超級好看超吸引人去拍照的吧！事不宜遲，快看看哪部片的城市最吸引你，速速為自己安排一個電影旅行吧～

更多旅遊情報：

A型完美主義、B型愛刺激冒險？出國玩該找誰，來分析你的最佳血型旅伴！

法國巴黎｜回味經典浪漫！《愛在日落巴黎時》、《全面啟動》等10大電影取景地

【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於跟著電影去旅行｜出國旅遊新玩法！朝聖電影拍攝取景地TOP9環遊世界】