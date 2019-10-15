【澳洲旅遊】昆士蘭布里斯本景點美食攻略　必到故事橋、市政廳

位在澳洲昆士蘭的布里斯本，是許多人喜愛的旅遊勝地，更是澳洲打工度假的熱門地點，布里斯本擁有許多美麗的自然景點、充滿文藝氣息的地方，當然還有許多不能錯過的美食，趕快看下去就知道布里斯本怎麼玩了！

布里斯本交通

交通票券：在布里斯本旅遊，可以好好利用大眾運輸工具，布里斯本的主要交通工具包含公車、火車、渡輪，這些交通工作都可以使用交通票券Go Card！購買地點和加值都可在7-11便利商店、特定公車火車站，只要一票在手，去哪都不是問題！

公車巴士：在布里斯本，巴士是非常便利的交通工具，巴士走的路線很廣泛，不同數字開頭的巴士代表行走在不同地區，例如1開頭是南區，2是東區，3是北區，4就西區等等，搭乘不會太複雜，上下車都記得要刷卡喔～

布里斯本公車巴士（IG@kingtohk）

火車：布里斯本的火車，適合運用在中長距離的旅程中，像是計劃去黃金海岸等地的話，火車是非常便利的交通工具！

渡輪：布里斯本劃分為多個不同區段，像是市中心是Zone1，周邊還有Zone2、Zone3等，但渡輪只有運行在Zone1和Zone2！渡輪又因大小、路線而分成City Cat和 City Ferry，依照自己旅行路線做選擇即可。速度雖然沒那麼快，吹吹海風、欣賞城市景色也不錯～

布里斯本景點

景點一：龍柏動物園（Lone Pine Koala Sanctuary）

來到澳洲怎麼可以沒看到特有樹熊！全球第一座最大的樹熊保護區就在布里斯本，園內除了一百多隻的樹熊之外，還有許多袋鼠可以近距離接觸呢！喜歡小動物的人，來到這肯定會被牠們可愛模樣融化。

園內除了一百多隻的無尾熊之外，還有許多袋鼠可以近距離接觸呢！（IG@1edgy3u ）

地址：708 Jesmond Road, Fig Tree Pocket, Queensland, 4069, Australia 營業時間：9:00-17:00 門票：成人票38澳幣、學生票和敬老票24澳幣、兒童票22澳幣

景點二：故事橋（Story Bridge）

佇立於布里斯本的故事橋，是著名的美麗地標，而白天夜晚各有不同的風情，若想橫跨故事橋，飽覽360度的布里斯本美景，可以參加攀爬故事橋的體驗。

地址：State Route 15, New Farm QLD, 4169, Australia 門票：單純參觀免費，但若要攀爬費用11澳幣起跳

按下圖看更多布里斯本景點：

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布里斯本必吃美食

美食一：Miel Container漢堡

亮眼的紅色貨櫃屋裡，有著相當受到歡迎的漢堡，可以自己選擇麵包種類、搭配蔬菜、肉品和醬料等等，是非常客製化的漢堡，選擇障礙的人也可以選擇搭配好的漢堡喔！

Miel Container漢堡（IG@eckaq）

營業時間：週一到週四9:00-16:00、週五9:00-20:00、週六週日休息 地址：Retail/1 William St, Brisbane City QLD 4000澳洲

美食二：Eat street market夜市

來布里斯本居然可以逛夜市，來感受不同的夜市氛圍吧！這裡又被稱為貨櫃市集，每個色彩繽紛的貨櫃裡，販售著各式的異國料理及甜點等，可以在購買完食物後，坐在座位區一邊享用美食，一邊和親人好友談天。

每個色彩繽紛的貨櫃裡，販售著各式的異國料理及甜點等。（IG@j1___o ）

營業時間：週五、週六、週日 16:00-22:00 地址：221D MacArthur Ave, Hamilton QLD 4007澳洲

按下圖看更多布里斯本必吃美食：

布里斯本行程安排 Day1：市政廳➝布里斯本博物館➝皇后街➝南岸公園 Day2：龍柏動物園➝故事橋 Day3：摩頓島一日遊 Day4：拜倫灣半日遊/一日遊➝回布里斯本或前往黃金海岸

身為澳洲第三大城市的布里斯本人口雖多，但生活步調悠閒、環境優美，有機會來到澳洲旅遊，不妨選擇布里斯本作為旅遊地，到布里斯本享受迷人的陽光和海灘！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【布里斯本這樣玩】交通方式、行程安排、景點介紹、必吃美食！】