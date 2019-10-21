【法國旅遊】巴黎三日遊懶人包　逛盡6大著名景點兼推介住宿地區

浪漫之都、美食之都，集美名於一身的法國巴黎 ，不論是跟團或自助，都是不少人心中夢寐以求的旅遊地，不同於東歐國家首都，巴黎腹地很大，有多達一百多座美術館、博物館，待上一個月都逛不完；想要在這個物價極高的奢華城市，用短短的幾天搞定主要景點，來來來，馬上就來告訴大家，來法國巴黎不能錯過的必逛景點，以及如何選擇住宿的秘訣！

打開巴黎地圖可以看到明顯的一條圓形道路，在這個圓圈內是小巴黎，主要的景點像是巴黎鐵塔、聖心堂、羅浮宮等都在這裏。（Tripresso授權使用）

來巴黎住宿該住選哪裏？

打開巴黎地圖可以看到明顯的一條圓形道路，在這個圓圈內是小巴黎，主要的景點像是巴黎鐵塔、聖心堂、羅浮宮等都在這裏，主要景點往來交通都大約落在一小時內；而圓圈外的是大巴黎，凡爾賽宮、戴高樂機場、迪士尼樂園等都位在大巴黎區域。基本上來巴黎觀光都會住在小巴黎區域，但該住哪裏最方便、又安全呢？

小巴黎由順時針的方向被分為20區，1～9區以及河岸邊的15～16區，是最精華、治安最好、交通最方便，但也最貴的區域，剩下的區域大略以塞納河為界，河以南的治安又比河以北的好，如果預算不高又想住在治安好一點的地方，可以考慮11～14區，巴黎的交通十分便利，往來景點都一定會有巴士或地鐵可以搭乘！

1～9區以及河岸邊的15～16區，是最精華、治安最好、交通最方便，但也最貴的區域。（Tripresso授權使用）

至於剩下的17～20區比較不推薦選擇在這裏住宿，平日白天觀光沒什麼問題，但還是要避免在晚上落單喔～

法國巴黎必去景點

羅浮宮｜No.1區

羅浮宮是世界上最大的美術館，擁有高達2萬6千件藝術品及文物蒐藏，可是花上整整三天三夜都逛不完，但來到巴黎即使只有短短幾天，還是必須來這裏見識一番它的魅力。

不論有沒有看過電影《達文西的密碼》，應該都對這個玻璃金字塔不陌生，而這裏也是羅浮宮的入口之一，想在短時間內看完羅浮宮的精華，可以鎖定羅浮宮三寶《蒙娜麗莎的微笑》、《薩莫特拉斯的勝利女神》、《米羅的維納斯》喔～

羅浮宮有三個主要的入口，一個是上面提到的「金字塔通道」(Pyramid)，最華麗但人也最多，另外還有「黎塞留通道」（Passage Richelieu），和與地鐵站相連的「地下通道」(Galerie du Carrousel)。另外羅浮宮即使在淡季也是人潮眾多，除非有歐盟學生等免費的優惠，建議在事前先買好票，才不必排隊等候，而且一定要做好會跟大批觀光客人擠人心裡準備啊！

建議停留時間：3-6小時 周圍景點：協和廣場（Place de la Concorde） 開放時間：週一、四、六、日 9：00～18：00／週三、五9：00～21：45／週二休館 票價：15歐元 免費時段與條件：每月第一個週六18：00～21：45／歐盟學生／每週五18：00～21：45不限國籍26歲以下 交通方式：搭乘地鐵至「Palais Royal-Museé du Louvre站」，可直接通往羅浮宮入口

巴黎聖母院｜No.4區

大家應該都還記得不久前聖母院失火的新聞，雖然聖母院後段，以及周圍的區域都被圍起來了，但還是有不少人前來觀賞，巴黎聖母院是一座哥德式的教堂，建於13世紀已經有850多年的歷史了，它曾是法國24為國王加冕儀式的場所，更是拿破崙稱帝的加冕典禮之地。

這裏也是是法國經典名劇《鐘樓駝俠》的故事場景，在巴黎人的心中，聖母院具有無與倫比崇高的意義，雖然現在在進行整修，但還是不妨來欣賞一番她典雅的風範！

▼想觀看更多有關復修工程的相片，請點擊以下圖輯：

+ 3 + 2

建議停留時間：1小時 周圍景點：莎士比亞書店、聖徒禮拜堂（La Sainte-Chapelle）、瑪黑區（Le Marais） 交通方式：搭乘地鐵至「Saint-Michel Notre-Dame站」，步行五分鐘（3～5出口施工不開放）

艾菲爾鐵塔｜No.7區

建於1889年的艾菲爾鐵塔，當初是為了慶祝法國大革命的100週年和世界博覽會所建的，在博覽會結束後曾多次被市民要求拆除，如今成為了法國最標誌性的建築以及文化象徵。想要欣賞艾菲爾塔有幾種方式，可以到鐵塔對面的夏樂宮（Palais de Chaillot），在這裏可以直直面對鐵塔，與鐵塔間還有一大片花園與噴泉的美景，也可以到鐵塔另一頭的戰神廣場（Champ de Mars），直接躺在草地上近距離欣賞！

想更近距離欣賞，可以到鐵塔正下方是不需要門票的，但必須經過一道安檢，想到登上鐵塔欣賞巴黎市景，可以選擇到鐵塔二樓，或是登頂，再進入鐵塔下方後現場購票，或在網上預訂。

另外鐵塔在日落後至23：00會亮起燈，而每到整點都會有持續5分鐘的燈光騷，不妨在傍晚時前來待到日落後，可以一次欣賞到白天與夜晚的巴黎鐵塔美景！

建議停留時間：3-5小時 周圍景點：比爾阿克姆橋（Bir-Hakeim）、戰神廣場（Champ de Mars） 開放時間：電梯 周一至周日09：30～23：45／樓梯 周一至周日09：30～18：30 門票：二樓爬樓梯 10.2歐元／二樓搭電梯 16.3歐元／頂樓搭電梯 25.5歐元

奧塞博物館｜No.7區

這個曾經被譽為「世界上最美的博物館」是1986年時由車站改建的，保留了建築的原型，挑高的建築和大片的玻璃天頂讓整個空間自然且明亮許多，更保留了當時金碧輝煌的車站時鐘。

奧塞博物館是當今巴黎三⼤藝術寶庫之⼀，主要蒐藏19、 20世紀印象派畫作，而這裡的鎮館之寶便是梵高《隆河星空》、米勒《拾穗者》、雷諾瓦《彈鋼琴的少女》、莫內《藍⾊睡蓮》等知名大作，但特別要注意的是，這裏的藝術品很常到國外展出，在前往前一定要確認它們都還乖乖留在法國，別撲空了啊～

建議停留時間：2-4小時 開放時間：週二、三、五、六、日 9：30～18：00／週四 9：30～21：45／週一休館 票價：14歐元／18-25歲非歐盟成員16：30（週四18：00）後入場優惠價11歐元 免費條件：18歲以下不限國籍／18-25歲歐盟學生 交通方式：搭乘地鐵至「Solférino站」，或RER C至「Musée d’Orsay站」

凱旋門｜No.8區

在華麗的精品街「香榭麗舍大道」的一頭，就是凱旋門，凱旋門建於17世紀，當初是要迎接拿破崙凱旋歸來所建的，可惜他最終還來不及看到它完工。以凱旋門為中心共有12條放射狀大道，每到了12月便是聖誕市集的中心，凱旋門是可以登頂參觀的，必須先到地鐵站地下道購票，再過安檢通往入口，再爬上284階的石梯就能登頂啦！

裏頭有不少小型博物館，展示了拿破崙的生平事蹟和發國的歷史，而登頂後就是戶外的瞭望台，可以俯瞰香榭麗舍大道，甚是遠眺巴黎鐵塔的風光～

建議停留時間：1小時 周圍景點：香榭麗舍大道（Avenue des Champs-Élysées） 開放時間：1～3、10～12月 10：00～22：30／4～9月 10：00～23：00 票價：12歐元 免費條件：18歲以下不限國籍／18-25歲歐盟學生 交通方式：搭乘地鐵至「Charles-de-Gaulle-Etoile站

聖心堂｜No.18區

有看過法國經典電影《天使愛美麗》的話，應該對這個景點不算陌生，沒錯這裏就是小巴黎地勢最高的蒙馬特，在這裏不但可以免費俯瞰整個巴黎市景，還有不少值得影迷回味的場景；而這裏最大的看點，就是這棟雪白的教堂，聖心堂歷經了50年於1923年完工，是屬於羅馬-拜占庭風格的天主教教堂。

要進去教堂內參觀是免費的喔～但要到圓頂參觀則需要購票進場。另外紅磨坊、達利美術館也在距離聖心堂不遠的地方，教堂後方也有市集、商店街可以逛逛～

建議停留時間：2-4小時 開放時間：06：00～22：30／教堂圓頂 5～9月 08：30～20:00、10～4月 09：00～17：00 票價：教堂內部免費／圓頂6歐元 交通方式：搭乘地鐵至「Abbesses站」或「Anvers站」

只有短短三天，行程怎麼安排？

冬天前往法國遊玩，日落時間約在4～6點，建議在10～12點左右出門，天氣較好也可以享受較多天光，夏天出遊的朋友要注意了，在巴黎的夏天可是會高達30度以上，加上隨便吃都得花上港幣100元以上的驚人物價，建議自助旅行的朋友可以睡飽後，在旅館自己煮午餐，大約下午1～2再出門。最後只要把握以上這六大景點為中心，便可以塞好三滿三天的行程喔！行程安排建議如下：

第一天：巴黎聖母院（1h）>瑪黑區逛街（3h）>羅浮宮（4h） 第二天：香榭麗舍大道逛街（3h）>凱旋門（1h）>艾菲爾鐵塔（3h） 第三天：聖心堂（3h）>奧塞博物館（3h）>塞納河畔散步（1h）

如果懶得自己安排行程，跟團也會是個不錯的選擇，可以搭配鄰近的法國、德國、比利時一起玩，盡情體驗歐洲浪漫之旅。法國巴黎值得參觀、細逛的景點實在是多到數不清，如果有多餘的預算及時間，能在這裏待越久當然越好，但如果只是停留短短的3～5天，可以把握以上幾個大重點，再依照時間多寡去安排逛周圍景點喔～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於法國巴黎快閃三日遊｜最佳住宿區攻略！暢遊艾非爾鐵塔、羅浮宮等6大熱門景點】