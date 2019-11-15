拉斯維加斯酒店亂收附加費？台網紅用雪櫃雪嘢　竟被收多3000蚊

台灣知名YouTuber HowHow早前到美國旅行，豪住拉斯維加斯某酒店，豈料埋單時卻被多收了高達344.7美元（約港幣2700元）附加費，嚇到即刻向櫃檯人員詢問。一問之下才發現原來是因為「郁過」酒店房雪櫃裡面的東西，令Howhow嬲到震：「住酒店沒事不要亂碰冰箱，很可怕！我1罐都沒有喝…」

HowHow表示，他日前到美國拉斯維加斯入住一間高級酒店3日，退房時卻收到天價帳單！他透露原來曾經將房間雪櫃內的東西拎出來，然後換入自己在外面購買的飲品雪凍，豈料3天後卻無端端被多收了一筆附加費。

HowHow在影片中無奈show出帳單，表示自己連一罐飲品都沒有喝，就要多付12000元台幣（約港幣3000元）。HowHow最後仔細研究一下帳單，發現一支可樂就要索價12.75美元（約港幣100元），剃鬚刀則盛惠34.75美元（約港幣270元），不禁大呼：「這個mini bar不是蓋的，不要亂拿好不好！很可怕！」

HowHow最後仔細研究一下帳單，發現只要一瓶可樂就要美金12.75元（約台幣390元）。（HowFun YouTube截圖）

最後HowHow向酒店申訴，雖然把多收的費用拿回來，但還是被多收了兩筆費用，分別是設備使用費每日45美元（約港幣350元）包含健身房、游泳池等設施，沒用還是要俾、置物費25美元（約港幣195元）因為曾經使雪櫃雪自己的物品。

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