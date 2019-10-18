柬埔寨新精品酒店FCC Angkor　文物改建極富法式殖民風　$760住得

柬埔寨的吳哥外國記者俱樂部（FCC）是當地人都知道的知名地標，它曾是殖民時期的法國總督府邸，也是當時的外國記者俱樂部所在地，現今改建成酒店，讓遊客不僅能參觀用餐，還能到老建築裡睡一晚，感受濃濃的人文氣息。

FCC Angkor由Avani集團經營，更在2018年完成全面翻修，讓殖民時期老建築有了新生。吳哥外國記者俱樂部酒店就位在河畔旁，整座酒店被綠意包圍，茂密枝蔭遮擋了柬埔寨的大半炙熱，優美的花園裡有座露天泳池，在炎熱午後跳進沁涼水中是最棒的享受。

按圖睇吳哥外國記者俱樂部酒店環境▼

+ 9 + 8 + 7

酒店共有80間客房與套房，規模不大小而精緻，法式建築獨有的純白洋房百葉窗、高雅花磚，點綴上柬埔寨雕像、壁畫與富有高棉特色的手工藝品，帶有柬埔寨風情的法式浪漫巧妙呈現殖民色彩，走在酒店內就像走進時光隧道裡，歷史之美靠漫漫時光沈澱後才能結晶。

走在酒店內就像走進時光隧道裡，歷史之美靠漫漫時光沈澱後才能結晶。（ETtoday授權使用）

FCC曾是當時國際記者、文人名流的重要交流會館，酒店內部也巧妙安插文字工作者的復古元素，像是打字機、收音機、旋轉撥號盤電話機等等，彷彿從前來自世界各地的記者們就在這文思泉湧。

值得一提的是，酒店內使用的床旗、椅墊、抱枕套等都是來自柬埔寨村民手工製作的藝品，充滿濃厚柬式風情。另外，一樓畫廊裡也會不定時展出當地藝術家的珍貴作品，處處都值得細細品味。

FCC曾是當時國際記者、文人名流的重要交流會館，酒店內部也巧妙安插文字工作者的復古元素，像是打字機、收音機、旋轉撥號盤電話機等等，彷彿從前來自世界各地的記者們就在這文思泉湧（ETtoday授權使用）

公館餐廳不僅僅是用餐空間，更是好拍的夢幻場景，早晨陽光灑落，完美復刻法國老電影男女主角相遇的那間餐館，復古又摩登的設計絕對時髦。FCC從晚餐菜單到早餐都有西式與柬式風味可供選擇，道地的東南亞料理Fish Amok、東南亞烤肉Crying Tiger都是主廚推薦菜。

吳哥外國記者俱樂部酒店由安凡尼酒店及度假村管理，也是外國記者俱樂部系列中首間翻修老建築的酒店，一晚房價最低約$760港元就能入住，CP值超高。另外，金邊外國記者俱樂部目前也正在翻修當中，預計將於2020年11月開業。

FCC Angkor, managed by Avani Hotels & Resorts 地址： Royal Residence, Next to the, Pokambor Ave, Krong Siem Reap, 柬埔寨 電話： +855 63 760 280

【本文獲「ETtoday新聞雲」授權轉載。】