柬埔寨新精品酒店FCC Angkor　文物改建極富法式殖民風　$760住得

FCC Angkor由Avani集團經營,更在2018年完成全面翻修,讓殖民時期老建築有了新生。吳哥外國記者俱樂部酒店就位在河畔旁,整座酒店被綠意包圍,茂密枝蔭遮擋了柬埔寨的大半炙熱,優美的花園裡有座露天泳池,在炎熱午後跳進沁涼水中是最棒的享受。

按圖睇吳哥外國記者俱樂部酒店環境▼

酒店共有80間客房與套房,規模不大小而精緻,法式建築獨有的純白洋房百葉窗、高雅花磚,點綴上柬埔寨雕像、壁畫與富有高棉特色的手工藝品,帶有柬埔寨風情的法式浪漫巧妙呈現殖民色彩,走在酒店內就像走進時光隧道裡,歷史之美靠漫漫時光沈澱後才能結晶。

FCC曾是當時國際記者、文人名流的重要交流會館,酒店內部也巧妙安插文字工作者的復古元素,像是打字機、收音機、旋轉撥號盤電話機等等,彷彿從前來自世界各地的記者們就在這文思泉湧。

值得一提的是,酒店內使用的床旗、椅墊、抱枕套等都是來自柬埔寨村民手工製作的藝品,充滿濃厚柬式風情。另外,一樓畫廊裡也會不定時展出當地藝術家的珍貴作品,處處都值得細細品味。

公館餐廳不僅僅是用餐空間,更是好拍的夢幻場景,早晨陽光灑落,完美復刻法國老電影男女主角相遇的那間餐館,復古又摩登的設計絕對時髦。FCC從晚餐菜單到早餐都有西式與柬式風味可供選擇,道地的東南亞料理Fish Amok、東南亞烤肉Crying Tiger都是主廚推薦菜。

吳哥外國記者俱樂部酒店由安凡尼酒店及度假村管理,也是外國記者俱樂部系列中首間翻修老建築的酒店,一晚房價最低約$760港元就能入住,CP值超高。另外,金邊外國記者俱樂部目前也正在翻修當中,預計將於2020年11月開業。

FCC Angkor, managed by Avani Hotels & Resorts

地址: Royal Residence, Next to the, Pokambor Ave, Krong Siem Reap, 柬埔寨

電話: +855 63 760 280