【台北聖誕跨年】4間美景酒店推介　欣賞台北101煙花、淡水夕陽

還有一個多月就到2019年年尾，相信不少人都已經買了機票打算到外地度過聖誕節或倒數，迎接2020年的到來。如果仍在計劃的朋友，不妨考慮一下就近的台北，市區有不少靚景酒店，而且交通便利，部分房間更可欣賞到101煙花。

【1】北門citizenM酒店 —— 打卡人氣之選

酒店位於台北車站附近，連接桃園機場捷運，交通非常方便。房間雖然不大，但窗戶佔了一整面牆，景觀寬闊，而且視野極佳。河景房間更有雙窗，眺望淡水河岸景色，吸引許多台灣本地和韓國遊客入住打卡。房間大部分設備都透過iPad操控，房卡更可以當作行李吊牌，非常特別。

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北門citizenM酒店 地址：台北市中正區中華路一段3號

【2】松山意舍酒店 —— 眺望台北101煙花

意舍酒店於台北共有三間分店，分別位於西門町、中山和松山。其中松山意舍酒店的房間景觀最為吸引，有超過7成的房間都可以眺望台北101和基隆河畔的景色，除夕倒數時可直接在房間欣賞台北101煙花，不用外出人擠人。

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松山意舍酒店 地址：台北市南港區市民大道七段8號

【3】宿之酒店 —— 落地玻璃窗

位於西門町的這間酒店，距離台北捷運西門站約10分鐘步程，地點便利。酒店房間有一大片落地玻璃窗，面對淡水河岸，視野遼闊，無論白天或黃昏的景色都非常漂亮。

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宿之酒店 地址：台北市萬華區環河南路一段51號

【4】松河璞旅 —— 鄰近饒河街夜市

酒店隱身於民居建築裏面，位於松山彩虹橋河畔附近，部分房間有落地玻璃窗和露台，可欣賞寬闊河景，晚上感覺份外浪漫。酒店距離台北捷運松山站約5分鐘步程，鄰近饒河街夜市，掃街吃宵夜非常方便。

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