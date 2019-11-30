【新加坡酒店】AI機械人客房服務！體驗高科技智能Cyber Feel住宿

機械人識得直接送水上房？位於新加坡的YOTEL是一間高科技感的酒店，除了提供智能機器人客房服務外，從入住到退房，皆能自動操作。房間內部的設施更是體現新加坡在有限的空間下，發揮其最大的價值。如此新潮的飯店價錢卻只是中等，也因此吸引許多人入住體驗！

圖：《Mimi韓の旅行生活》授權提供

YOTEL酒店位置本身非常優越，位於百貨林立的烏節路區，可以大買特買、食好西，而且由酒店步行穿越百貨公司便能抵達地鐵站，有着絕佳的便利性。

YOTEL飯店位置本身非常優越，位於百貨林立的烏節路區，想大買特買、吃東西，以及由飯店步行穿越百貨公司便能抵達地鐵站（Mimi韓の旅行生活授權使用）

到了大廳要辦理入住時，便能感受到白色、紫色兩者搭配的裝潢設計，相當有科技感，入住、退房皆可自行使用電腦辦理，雖說是智能設施，但若有相關問題，現場依舊有工作人員可以詢問、協助。

客房的設計從兩人房至四人房皆有，房內最大特色是提供電動床，入住的房客可透過一旁的按鈕自行設定想躺下的角度，極人性化又方便！也因為這樣的設置，房間內部其實不算太寬敞，對於空間密度較高的新加坡來說，可以說是妥善利用了整個房間，像是除了可以伸縮的床鋪，牆上也有可以打開的掛鉤、臨時小桌子等，放置物品的區域，而淋浴間的部份則是有一大片透明窗可以直接俯瞰新加坡城市景色，梳洗、去洗手間時再拉下窗簾即可！

按圖即睇YOTEL飯店的設施 :

+ 7 + 6 + 5

YOTEL Singapore

地址：366 Orchard Rd 電話：+65 6866 8000

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