【台北新竹】盤點5大IG打卡景點　朝聖神秘部落、最美海岸線

經常聽在地人說台灣新竹是景點沙漠，能去的無非是遊樂場。事實上，這樣的刻板印象是大錯特錯！新竹擁有許多獨特的旅遊地點，無論是想走歷史文化路線還是原始自然路線都應有盡有，就讓小編介紹5個各具特色的景點，為你的旅程加點靈感！

1. 青青草原

青青草原擁有廣大的草坪，是十分受歡迎的野餐地點，也是適合全家大小一同郊遊的景點。除此之外，還有磨石子溜滑梯供遊客使用，長度有長有短，無論是大朋友還是小朋友都可以快樂玩耍，而最長的溜滑梯更是許多人喜歡擺拍的地方，繽紛的色彩既夢幻又有趣！

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2. 17 公里海景風景區

顧名思義，這裡就是全長 17 公里的海岸線風景區，佔地極廣，擁有許多區域與設計。其中自行車步道更是規劃完善，讓單車友能愜意地一邊騎車一邊欣賞海景。此外，也有公園、觀景區等景點供旅客遊玩、賞景，亦有漂亮的Cafe可以喝杯咖啡，度過悠閒午後！

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3. 眷村博物館

眷村博物館介紹了從前眷村的歷史與場景，充滿了懷舊的風味，更打造了許多生活情境區，從住家內部的廚房到街道上的小攤販皆有，讓人仿佛身臨其境體驗眷村文化，喜歡拍照的朋友更是不能錯過這個具有歷史意義的景點！

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4. 湖口老街

老街可以說是台灣的特色景點之一，而新竹的湖口老街同時擁有以紅磚建成的閩南式街屋，以及羅馬巴洛克式風格的牌樓，有着濃厚的歷史痕跡，充滿客家風情，同時有許多傳統風味的美食與小攤販，拍起照來十分古色古香呢！

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5. 司馬庫斯

被稱作「上帝的部落」的司馬庫斯雖然位於高山上，路途遙遠且崎嶇，仍然因為其自然的景致與清幽的環境讓許多人趨之若鶩。尤其是擁有兩千多年樹齡「巨木群」讓遊客驚嘆不已，有機會一定要到這原始的部落一探究竟！

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結語：看到這裡是不是心癢癢，想要安排一趟新竹小旅行呢？趕緊趁下一次的假期到新竹遊玩吧！

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